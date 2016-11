Royaume-Uni : une banque s'est séparée de tous ses actifs... un mois avant le Brexit

Pour déserter la Grande-Bretagne, Carnegie Investment Bank AB s'est fié à son instinct... et aux sondages qui pronostiquaient un vote en faveur du Brexit. Avant même de connaître le résultat du référendum, l'établissement bancaire basé à Stockholm a vendu la totalité de ses actifs en Grande-Bretagne - soit 17,2 milliards de dollars (environ 14 milliards de livres). Henrik Drusebjerg, responsable de la stratégie de l'établissement, a déclaré mardi à Bloomberg : "Nous avons commencé à vendre nos avoirs britanniques jusqu'à ne plus en détenir peut-être un mois avant le vote." La banque suédoise n'a pas communiqué le montant de cette opération.

Et celle-ci a eu le nez fin : dans la journée de l'annonce de la victoire du Brexit, les valeurs bancaires s'étaient effondrées en Bourse. Les banques européennes ont perdu en moyenne 16%, comme BNP Baribas ou la Deutsche Bank. La Société Générale quant à elle a décroché de plus de 20%.

Les banques internationales envisageraient des relocalisations

Au regard des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, Henrik Drusebjerg a précisé à Bloomberg que la banque suédoise ne comptait pas revenir sur le marché britannique. Il estime : "A la fin, il paraît évident que l'accord qu'ils vont signer sera très, très mauvais pour l'économie." Un avis partagé par Anthony Browne, directeur du lobby bancaire British Bankers' Association.

Dans une tribune publiée fin octobre par The Observer, il assure que la plupart des banques internationales installées au Royaume-Uni ont "la main sur le bouton relocalisation". Il détaille : "La plupart des banques internationales ont maintenant des équipes qui travaillent à déterminer quelles opérations doivent déménager pour qu'elles puissent continuer à fournir un service à leurs clients, ainsi que la date à laquelle cela doit arriver, et quelle est la meilleure manière de s'y prendre." Selon lui, les banques les plus petites pourraient commencer à déménager d'ici la fin de l'année 2016 quand les établissements plus grands pourraient attendre début 2017.

