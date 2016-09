UE : les apprentis vont aussi avoir un "Erasmus" de longue durée

Un projet pilote d'"Erasmus des apprentis" --permettant aux jeunes en apprentissage de partir un an à l'étranger-- a été lancé mercredi à Bruxelles sous le patronnage du Parlement et de la Commission européenne. Avec ce projet, qui démarre en octobre, 145 apprentis européens (dont 75 Français) pourront se former dans 12 pays européens pendant un an. Auparavant les apprentis ne bénéficiaient que de programme de 15 jours ou trois semaines, contrairement aux étudiants qui pouvaient partir un an avec Erasmus.

"Ce programme ne s'adresse pas (...) aux étudiants, mais aux apprentis. Il leur donne la même possibilité de mobilité que des jeunes issus des milieux accadémiques. C'est pour cela que je le soutiens", a lancé le président du parlement européen Martin Schulz. "Avec ce projet, nous apportons un début de réponse au chômage des jeunes dans l'UE", a renchéri Jean Arthuis, eurodéputé français à l'origine de cette initiative.

Une meilleure protection

En effet, d'une part les pays les mieux lotis en terme d'emploi des 15-24 ans sont ceux qui ont une grande culture de l'apprentissage, et d'autres part, les étudiants qui ont séjourné un an à l'étranger (avec Erasmus) sont mieux protégés que les autres, a-t-il expliqué. Combiner les deux permettrait selon lui d'aider à l'insertion des jeunes qui ne se destinent pas à des métiers exigeant de longues études. Il est prévu que les apprentis bénéficieront de cours de langue et d'une bourse de mobilité. Un financement de 1,8 million d'euros dédié à cette expérimentation a été attribué par la Commission européenne.

Cette initiative s'inscrit dans la même veine qu'un projet-pilote franco-allemand lancé en novembre 2015 englobant une cinquantaine de jeunes apprentis des deux pays et 11 grandes entreprises volontaires, dont BASF et L'Oréal, mais seulement pour un séjour de deux à trois mois.

Le taux de chômage des jeunes dans l'UE s'élève à 18,8%

En juillet, le taux de chômage des jeunes se montait à 18,8% dans les 28 pays de l'Union européenne. L'Allemagne, pays où la formation en alternance est particulièrement développée, affiche l'un des taux les plus bas: 7,2%. En revanche, la Grèce (50,3% en mai selon le dernier chiffre disponible), l'Espagne et l'Italie (39,2%), où l'apprentissage est peu répandu, ont des taux de chômage très élevés.