Ziad Takieddine affirme avoir remis de l'argent libyen à Nicolas Sarkozy

A quelques jours du premier tour de la primaire à droite, Nicolas Sarkozy voit ressurgir les soupçons sur un financement par la Libye de sa campagne présidentielle en 2007. Ce mardi, dans un entretien vidéo enregistré par Mediapart, l'homme d'affaire Ziad Takieddine affirme avoir remis 5 millions d'euros en liquide à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, en trois rencontres, entre 2006 et 2007. Le dernier versement, en janvier 2007, aurait même eu lieu dans l'appartement privé de celui qui était alors ministre de l'Intérieur.

Interrogé par Reuters, Me Philippe Bouchez El Ghozi, avocat de Claude Guéant, a démenti les propos de l'homme d'affaires. "Claude Guéant a toujours été très clair. Il n'a jamais de près ou de loin perçu, ou entendu parler du moindre centime d'argent libyen en soutien de la campagne de Nicolas Sarkozy", a-t-il dit. "Il l'a maintes fois répété devant la justice".

Contacté par Reuters, l'entourage de Nicolas Sarkozy n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat. L'ancien président a toujours démenti les allégations sur un financement libyen. Une information judiciaire contre X a été ouverte le 19 avril 2013 par le parquet de Paris sur un possible financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Elle porte sur les chefs de "corruption active et passive", "trafic d'influence, faux et usage de faux", "abus de biens sociaux", "blanchiment, complicité et recel de ces délits".

(Avec Reuters)