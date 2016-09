20% des patrons seraient des psychopathes, selon une étude

Antisocial, sans remords et manquant de "comportements humains". À l'image du défunt dirigeant et fondateur d'Apple, Steve Jobs, ce sont là pour beaucoup les traits caractéristiques (et caricaturaux) des chefs d'entreprise. Il s'agit pourtant des symptômes les plus fréquents de la psychopathie. Mais si la confusion existe, il y a une raison scientifique derrière : 21% des patrons montrent des traits psychopathiques, selon une récente étude de l'Université de Bond, aux États-Unis, présentée le 14 septembre au congrès annuel de la Société australienne de psychologie.

C'est en étudiant 261 patrons dans le secteur de la gestion de la chaîne logistique que le psychologie judiciaire Nathan Brookes et les chercheurs Katarina Fritzon (Université de Bond) et Simon Croom (Université de San Diego) sont arrivés à ce constat, grâce au développement d'un outil qui permet aux employeurs de détecter des traits psychopathiques.

Autant qu'en prison

Un tel ratio - une personne sur cinq - est "similaire à ce que nous pouvons trouver dans une population carcérale", a commenté Nathan Brookes lors d'une interview à ABC. À titre de comparaison, environ 1% de la population mondiale pourrait être considérée comme psychopathe mais certaines études estiment que le taux réel serait davantage proche des 4%.

En fonction des branches de métier, le taux de psychopathes varie toutefois beaucoup. Une étude canadienne réalisée en 2012 par le psychologue Robert Hare estimait ainsi que 10% des financiers serait atteint, voire plus encore à Wall Street. La journaliste Sherree Decovny écrivait alors dans le magazine de l'institut CFA (pour Chartered Financial Analyst) que les psychopathes peuvent apparaître comme des candidats parfaits pour les postes de direction, "montrant en abondance charme, charisme, intelligence, une capacité sans pareille à mentir [...] et à la manipulation".