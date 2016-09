Affaire Adidas : Tapie attaque (encore) le CDR pour faux et tentative d'escroquerie au jugement

Enième rebondissement dans l'affaire de la revente d'Adidas. Bernard Tapie a engagé des poursuites pour faux et tentatives d'escroquerie au jugement contre le Consortium de réalisation (CDR), la structure de défaisance du Crédit Lyonnais, et le policier auteur d'un rapport qu'il met en cause. Ce rapport de police avait été utilisé dans la procédure devant la cour d'appel de Paris qui a annulé l'arbitrage controversé, censé régler son litige avec le Crédit Lyonnais au sujet de la revente de la marque de sport en 1994. L'homme d'affaires a été condamné à rembourser les 403 millions d'euros accordés en 2008 par un tribunal arbitral, sans contestation de Bercy à l'époque.

Le tribunal correctionnel de Paris a fixé au 6 mars le procès, lors d'une audience de procédure qui s'est tenue ce mercredi.

Les avocats du CDR jugent la procédure "absolument dilatoire" et "abusive". Me Louis-Marie Roux a réagi auprès de l'AFP:

M. Tapie "tronque des PV, omet de parler de certaines pièces dont il ne peut pas ignorer l'existence".

L'homme d'affaires avait déjà déposé une plainte pour les mêmes faits, mais pas l'auteur du rapport.

Par ailleurs, on a appris lundi que le procès de Christine Lagarde devant la Cour de Justice de la République, pour délit de négligence dans l'affaire de l'arbitrage lorsqu'elle était ministre des Finances, commencerait le 12 décembre prochain.