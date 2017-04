Après OVH, le fonds américain KKR investit 70 millions chez le français Ivalua

Et de quatre. Le fonds américain KKR vient d'annoncer son quatrième investissement dans une pépite de la French Tech. Il s'agit d'Ivalua, un éditeur francilien de solutions logicielles de gestion des achats, qui réalise "l'une des plus importantes levée de capital développement en France", soit 70 millions de dollars "en equity minoritaire" auprès de KKR, qui devient actionnaire aux côtés des fondateurs et du fonds Ardian (ex-Axa Private Equity), entré au capital dès 2011.

« Après les succès de nos investissements dans Fotolia, OVH et Captain Train, Ivalua est notre quatrième investissement dans une société technologique française au cours des dernières années, preuve de l'attractivité de l'écosystème technologique local », a commenté Lucian Schoenefelder, un des responsables des valeurs de croissance TMT chez KKR.

Se diversifier dans la technologie

En octobre dernier, le fonds d'investissement new-yorkais avait participé à une augmentation de capital de 250 millions d'euros chez OVH, le champion roubaisien du cloud. L'investissement dans Ivalua est réalisé via le fonds baptisé Next Generation Technology Growth Fund d'un montant de 711 millions de dollars lancé en décembre dernier par le numéro deux mondial du "private equity" (derrière Blackstone), qui veut se diversifier dans la technologie.

« Ivalua, pépite du logiciel français réputée mondialement, compte désormais parmi les entreprises technologiques les plus prometteuses sur le marché de la tech. Elle nous a impressionnés par la pertinence de son offre, la qualité de son équipe dirigeante menée par ses fondateurs et sa capacité éprouvée à concilier forte croissance et rentabilité. Autant de points forts qui font d'Ivalua l'investissement parfait pour notre plateforme Next Generation Technology », déclare ainsi Stephen Shanley, responsable chez KKR.

Créée en 2000 par David Khuat-Duy, la société Ivalua, implantée à Orsay dans l'Essonne, compte plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde de ses services. Le marché des solutions de gestion des achats est estimé à 24,5 milliards de dollars. "C'est l'un des segments les plus dynamiques du marché du SaaS (software-as- a-service)" font valoir les deux entreprises.

KKR avait investi dans la startup de réservation de billets Captain Train, qui a été rachetée l'été dernier par son concurrent britannique Trainline, pour un montant estimé entre 160 et 200 millions d'euros, ainsi que 150 millions dans la banque d'images Fotolia fondée par des Français et revendue 800 millions à l'américain Adobe.