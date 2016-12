Assurance vie : vers un rendement sous les 2% pour 2016

La Mondiale, du groupe AGR La Mondiale, a annoncé ce mardi le taux de rémunération de ses contrats d'assurance vie (fonds en euros) pour 2016: ce sera entre 1,75% et 2,10%.

"En 2016, les marchés financiers ont fait preuve d'une forte volatilité et les rendements des placements obligataires ont nettement diminué, à l'image de la baisse du rendement de 0,40% en moyenne annuelle des emprunts d'État français à 10 ans" souligne le groupe, dans un communiqué.

AG2R LA MONDIALE a ainsi réduit significativement la rémunération de ses contrats d'assurance vie en euros, celle-ci restant toutefois très supérieure à l'inflation. Cette décision a pour objectif de sécuriser les rendements futurs des contrats tout en continuant de renforcer la solidité du Groupe.

En baissant ses taux sensiblement par rapport à la rémunération de 2015 (comprise entre 2,3% et 3%) le huitième assureur vie en France envoie un signal très clair à ses clients: l'assurance vie traditionnelle, ce n'est plus ce que c'était, il vaut mieux se tourner vers d'autres produits financiers. Le groupe annonce d'ailleurs sa volonté de bonifier les rendements des assurés ayant "pris une proportion significative d'unités de compte" (sommes investies majoritairement en bourse, non garanties, ndlr). La bonification sera comprise entre 0,24% et 0,3%).

Déjà, la Macif a annoncé la semaine dernière une forte baisse de la rémunération de ses contrats, ramenée à une fourchette 1,20%- 1,80%.

En ligne avec les préconisations officielles

Cette forte baisse des rémunérations est en ligne avec les préconisations officielles du Haut conseil de stabilité financière qui réunit le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque de France. Ce dernier appelle depuis plusieurs années à une baisse sensible de la rémunération de l'assurance vie, afin d'éviter un risque trop important pour les assureurs: en maintenant une rémunération conséquente, dans une contexte de taux d'intérêt très bas, les assureurs pourraient se mettre en difficulté.

Le marché sous les 2%

Au vu de ces premières annonces, il est probable que le rendement de l'assurance vie pour 2016 se situera en moyenne sous les 2%. Seuls quelques assureurs un peu atypiques, comme la Maif, maintiendront des rendements supérieurs, bien qu'en baisse.