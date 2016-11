La Matmut multiplie les partenariats, dans un contexte difficile

10ème assureur français en assurance dommages (habitation, auto...) la Matmut entend accroître son activité en multipliant les partenariats. Le premier sera bientôt signé avec BNP Paribas, qui, aux dires du président de Matmut, Daniel Havis « a sans doute pour objectif de rattraper son retard -en matière d'assurance dommages- pour rejoindre la ligue des bancassureurs ». Et d'ajouter : « Il y a une volonté de résultat de la part de la BNP, même si c'est peut-être un peu tard, il eut été plus facile de prendre le virage (de l'assurance dommages, NDLR) il y a quelques années ».

BNP Paribas a longtemps été associé avec Axa dans l'assurance dommages, mais son partenariat n'était pas aussi florissant qu'escompté. Leur coentreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros en 2014, un montant modeste au regard des performances sur ce secteur d'autres groupes bancaires comme Crédit Agricole. « Le partenariat consiste à faire converger une force de distribution qui est celle de BNP Paribas sur le territoire français et le savoir-faire de Matmut en matière d'assurances de biens et responsabilité », a expliqué lors d'une conférence de presse Nicolas Gomart, directeur général de Matmut. Les produits distribués seront spécifiquement conçus pour cette nouvelle société, majoritairement détenue par Cardif, la filiale du groupe bancaire spécialisée dans l'assurance, à hauteur de 66%, selon une source proche du dossier. La structure sera localisée à Rouen, d'où est originaire la Matmut.

Partenariat avec Harmonie Mutuelle

La Matmut a prévu un autre partenariat avec le géant de la complémentaire santé en France, Harmonie Mutuelle. Il s'agira cette fois non pas de concevoir de nouveaux produits d'assurance, mais pour les commerciaux d'Harmonie, qui vendent aux particuliers et aux entreprises de la complémentaire santé, de distribuer les produits siglés Matmut. Dans un premier temps, seront concernés les assurances pour les PME de moins de 20 salariés. Si la part de marché de la Matmut est aujourd'hui conséquente en assurance dommages de particuliers (4,1%) elle est en revanche très faible s'agissant des professionnels et entreprises (0,2%).

Ces développements permettront d'assurer une croissance à l'assureur, mais seront-ils le gage de meilleurs résultats ? Daniel Havis se dit « pas sûr de gagner de l'argent » en auto et habitation en 2016. « Si on en gagne, ce sera pas beaucoup » ajoute-t-il. Car l'année a été « pas terrible » du point de vue de la sinistralité, avec les inondations qui ont grevé les indemnisations en assurance habitation et un coût en hausse des réparations auto. « Les constructeurs restaurent ainsi leurs marges » souligne Daniel Havis. En outre, les sinistres corporels sont de plus en plus graves.