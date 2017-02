Chez Aviva, on reclasse les salariés britanniques remplacés par des robots

Un robot ferait-il mieux que vous votre travail ? Alors il faudrait envisager un reclassement dès maintenant. C'est en substance l'annonce que s'apprête à faire Aviva, l'une des compagnies d'assurances les plus importantes au Royaume-Uni. L'entreprise va proposer à ses 16.000 employés britanniques un reclassement au sein du groupe, s'ils estiment que leurs taches actuelles peuvent être automatisées, a dévoilé dimanche The Times. Selon le quotidien, cette proposition serait une "première mondiale". Les postes les plus touchés seraient notamment les centres d'appel.

Les métiers de l'assurance sont listés parmi les plus facilement robotisables, d'après une étude de l'université d'Oxford, réalisée en 2013. Ce secteur aurait un risque d'automatisation à hauteur de 98%.

| LIRE AUSSI : Japon : une intelligence artificielle est capable de remplacer 34 assureurs

15 millions d'emplois menacés au Royaume-Uni

Près de 15 millions de Britanniques pourraient voir leur emploi menacé par l'automatisation - soit près de la moitié des 31,8 millions de travailleurs, selon une étude de 2015 réalisée par la Banque d'Angleterre. Rappelant ces résultats, le gouverneur de la Banque centrale Mark Carney affirmait en décembre dernier : "Le défi fondamental est que, outre les grands avantages, chaque révolution technologique détruit sans pitié les emplois et les moyens de subsistance - et donc les identités - bien avant que de nouveaux débouchent émergent", rapporte le Guardian.

Dimanche, le gouvernement a annoncé un investissement de 17,3 millions de livres pour la recherche sur la robotique et l'intelligence artificielle dans les universités britanniques. Citant une étude du cabinet de conseil Accenture, le gouvernement estime que "l'intelligence artificielle pourrait rapporter 654 milliards de livres à l'économie britannique d'ici 2035".