Voiture autonome : le partage des données, essentiel pour les assureurs

La voiture autonome ou semi autonome va transformer profondément le business de l'assurance auto, confirme l'agence Fitch dans une étude publiée ce mercredi. Et cette transformation a déjà débuté dans certains pays, où le cadre règlementaire évolue déjà. Ainsi, au Royaume Uni, le gouvernement a annoncé ses propositions pour les voitures autonomes.

Mais quels sont les principaux enjeux? Le principal a trait à la collecte et au partage des données, souligne Fitch. C'est grâce à ces données que les assureurs pourront appréhender la réalité du risque, et tarifer correctement les voitures autonomes. Les données recueillies lors d'un accident seront essentielles pour savoir qui contrôlait le véhicule au moment où celui-ci est survenu, le conducteur ou la voiture, via sa technologie embarquée. Elles permettront de déterminer qui est responsable, le conducteur ou le constructeur. Pour évaluer correctement cette responsabilité, il faudra que constructeurs et assureurs se mettent d'accord sur le partage des données.

Une assurance toujours attachée au propriétaire du véhicule

En fait, comme a eu l'occasion de le souligner François Nédey, Directeur Technique d'Allianz France, il est impensable que l'assurance auto se fasse à l'avenir dans le cadre législatif actuel. La voiture pleinement autonome peut être assurée selon deux modèles. Le premier, "c'est celui d'une assurance attachée au véhicule", déconnectée du conducteur. "C'est assez peu plausible", selon François Nédey. L'autre modèle, c'est le maintien d'une "assurance attachée au propriétaire du véhicule". Bien sûr, à mesure que vont se multiplier le systèmes automatiques dans une auto, la question de la responsabilité va se complexifier. "Mais ce sera l'assureur du propriétaire de l'auto qui sera responsable, à lui de se charger d'éventuels recours" contre le fournisseur de tel ou tel matériel qui pourrait dysfonctionner.

Évolution au niveau international

Cette évolution du modèle de l'assurance pourrait avoir lieu, du point de vue de la législation, au niveau international, estime Fitch. Le Forum mondial pour l'harmonisation de régulation des véhicules, créé en 1952 sous l'égide de l'ONU, et qui est en charge des standards techniques afin de faciliter les échanges mondiaux, pourrait être le lieu de cette harmonisation, estime Fitch, notamment pour ce qui concerne l'utilisation et le partage des données.

Les assureurs déjà engagés dans la télématique, avantagés

Selon Fitch, les assureurs déjà engagés dans la télématique, offrant à leurs assurés une tarification liée à la qualité de leur conduite (comme Allianz et Direct Assurance, en France), mesurée via un mini boitier qui transmet les informations à un smartphone, seront sans doute avantagés dans ce passage à la voiture autonome. Car ils ont un coup d'avance dans la maîtrise des données.

Baisse des indemnisations et des primes

En tout état de cause, la voiture autonome ne sera pas généralisée avant 10 ou 20 ans, et les petites routes européennes posent de redoutables problèmes de ce point de vue. Mais, sans parler d'autonomie, les aides à la conduite -comme le freinage automatique- , qui vont se multiplier, vont réduire le nombre d'accidents, et donc le montant des indemnisations. D'où, nécessairement, une réduction des tarifs d'assurance et du montant des primes encaissées par les assureurs.