Payer avec ses lunettes de soleil, bientôt une réalité ?

Le printemps pointe le bout de son nez et les beaux jours commencent à revenir. De quoi sortir ses lunettes de soleil, un accessoire qui bientôt pourrait servir... de moyen de paiement. La société de carte de crédit Visa travaille en effet sur ce projet.

Un premier prototype a été dévoilé simultanément cette semaine à deux événements : le festival culturel South and Southwest à Austin (Texas) et la compétition de surf Gold Coast en Australie, selon la chaîne de télévision américaine CNBC. Un test pour Visa afin de tâter le terrain de la demande, mais aussi des sponsors, car il faudra trouver des marques de lunetiers et des banques prêtes à soutenir le projet.

Une puce NFC intégrée dans les branches

Concrètement, les lunettes de soleil équipées d'une technologie de moyen de paiement ne serait pas visuellement différentes des lunettes ordinaires. A la différence des autres lunettes connectées comme les Google Glass et les Spectacles de Snapchat qui, elles, sont équipées de caméra.

Visa a simplement introduit une puce NFC dans les branches, de sorte à ce que, sur le même modèle que les smartphones ou les cartes bancaires de paiement sans contact, les utilisateurs doivent poser leur accessoire sur un terminal pour effectuer la transaction.

Pour l'instant aucune de date de sortie n'est fixée. Visa fait également des expérimentations avec d'autres accessoires comme les bracelets et les bagues, ajoute CNBC.