BNP Paribas en forme grâce aux activités de marchés

Malgré les taux d'intérêt très bas, BNP Paribas a réalisé de solides résultats, grâce aux activités de marchés, comme la plupart des grandes banques américaines et européennes. Au troisième trimestre, le produit net bancaire du groupe a augmenté de 2,4% à 10,58 milliards d'euros et son bénéfice net davantage (+3,3%), à 1,9 milliard d'euros, des chiffres supérieurs au consensus des analystes.

L'action BNP Paribas est en baisse de 1,3% ce vendredi matin, reflétant des prises de bénéfices après la forte hausse des derniers jours par anticipation de bons résultats dans le sillage des autres valeurs bancaires (+23% en trois mois). Elle a cependant atteint en séance son plus haut niveau annuel.

Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général de la première banque française, s'est félicité de ces résultats :

"Les revenus des pôles opérationnels connaissent une bonne progression malgré l'environnement de taux bas, ce qui confirme la pertinence du modèle intégré et diversifié du groupe."

La banque de détail en baisse en France

Dans la banque de détail en France, le produit net bancaire a reculé de 3,1% à 1,6 milliard d'euros et les revenus d'intérêt en repli de 4%, "compte tenu de l'impact des taux bas persistants". A l'inverse, il est en hausse de 3,8% à 914 millions en Belgique, où les volumes ont fait progresser les revenus d'intérêt.

L'activité de banque de financement et d'investissement affiche tous les indicateurs au vert : les revenus de l'ensemble de la division "Corporate and institutional banking" (CIB) ont augmenté de 13,2% à 2,9 milliards d'euros. Les activités liées au change, aux émissions obligataires et aux matières premières ont bondi de 41,3% à 1,08 milliard d'euros.

"BNP Paribas se classe n°1 pour l'ensemble des émissions obligataires en euros ainsi que n°9 pour l'ensemble des émissions internationales" met en avant la banque de la rue d'Antin.

La rentabilité des fonds propres s'est établie à 10,7%, un niveau supérieur à l'objectif de 10% du plan stratégique 2014/2016. Le groupe bancaire a renforcé ses fonds propres : son ratio de solvabilité "common equity Tier 1" s'est amélioré à 11,4%.