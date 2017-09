Brexit : Citigroup a demandé une licence de trading à Paris

Citigroup a choisi Francfort en base de repli post-Brexit, mais la banque américaine a tout de même demandé une licence en France pour ses activités de marché. Le patron de la banque américaine pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, James Cowles, l'a annoncé dans un entretien au journal Les Echos.

"La France est importante pour Citi et les réformes annoncées la rendent plus attractive", fait valoir James Cowles. "Nous allons augmenter notre présence dans plusieurs activités à Paris, ainsi que dans d'autres pays en Europe."

Citi avait indiqué en juillet qu'elle établirait à Francfort le siège de ses activités de marché pour l'Europe et qu'elle pourrait créer 150 nouveaux postes en Europe continentale afin de poursuivre ses activités européennes une fois que le Royaume-Uni aurait quitté l'UE en 2019.

"L'option la plus évidente était de convertir notre filiale allemande en société d'investissement. Elle était déjà dotée en capital et nous y comptons plus de 300 personnes. Mais nous avons aussi initié une demande de licence de broker-dealer en France", déclare le patron EMEA.