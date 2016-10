Brexit : ING déplace 60 emplois de traders... vers Londres

La banque néerlandaise ING va déplacer entre 50 et 60 emplois de traders d'Amsterdam et Bruxelles vers la City, afin de regrouper ses activités de trading, en particulier celui des changes. Ce mouvement est à rebours de la tendance annoncée à la perspective du Brexit : la banque russe VTB a indiqué en début de semaine au Financial Times qu'elle envisageait de réduire la voilure à Londres et de relocaliser son pôle européen à Francfort, Paris ou Vienne.

Dans le cas d'ING, il s'agit d'une décision prise dans le cadre de son plan de réorganisation qui va l'amener à supprimer 7.000 emplois d'ici à 2021.

En cas de hard Brexit...

Une porte-parole citée par le Wall Street Journal a estimé qu'il était trop tôt pour prendre une décision en fonction du vote en faveur de la sortie de l'Union européenne :

"Dans le cas d'un "hard Brexit" aux conséquences de grande ampleur, nous devrons logiquement réfléchir à l'étape d'après. Mais pour l'instant, Londres demeure un centre financier important et une vaste réserve de talents spécialisés en finance".

La banque au lion orange emploie 650 personnes à Londres, dont 130 en salles de marché. Elle avait racheté en 1995 pour une livre symbolique la banque Barings, mise en cessation de paiement après le scandale des manipulations boursières du trader fou Nick Leeson.