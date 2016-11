Brexit : la place de Paris veut lutter "contre les idées reçues" (fiscales)

Paris, sa tour Eiffel, ses bonnes tables, ses grands crus, sa place financière diversifiée, sa filière d'excellence en mathématiques et statistiques, mais aussi ses impôts et son code du travail de 3.800 pages : la France, qui s'est lancée dans une vaste campagne de promotion de la capitale auprès du monde de la finance londonienne en vue du Brexit, doit aussi faire face à cette piètre réputation dans les milieux d'affaires anglo-saxons.

Des préjugés contre lesquels il faut lutter, a insisté le président de Paris Europlace, l'organisation chargée de défendre l'attractivité de la place financière de Paris, Gérard Mestrallet, lors de la présentation à la presse, mardi, d'un rapport intitulé « Paris en pole position en Europe pour attirer les entreprises » :

Le président de Paris Europlace détaille :

« Le taux d'impôt sur les sociétés de 33% en France est similaire à celui de l'Allemagne et le gouvernement vient de voter son abaissement à 28% à l'horizon 2020 dans le projet de loi de finances : on rejoint la dynamique d'autres pays européens et peut-être finira-t-on par aller plus vite à la faveur de la campagne électorale. »

Autre point concernant les entreprises envisageant des relocalisations :

En matière de coût du travail, là aussi, Paris Europlace entend remettre les pendules à l'heure. La France n'est pas cet enfer social décrit par certains patrons américains. "Pour les hauts salaires, le coût du travail en France est similaire à celui de l'Allemagne et des Pays-Bas" assure le rapport, en prenant l'exemple d'un salarié payé 100.000 euros brut par an. L'écart n'est cependant pas négligeable, du fait des contributions sociales employeur.

Gérard Mestrallet a également observé ce qu'il appelle des "améliorations" de la réglementation du travail :

« Le droit du travail, qui est depuis toujours un peu un caillou dans la chaussure pour notre pays, si on regarde bien, il y a eu des progrès incontestables, avec les lois Rebsamen, Macron et El Khomri II. Un patron de banque américaine me disait : si la législation britannique est plus souple, celle de la France est plus favorable qu'en Allemagne ».