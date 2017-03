Caisse des Dépôts : le DG Pierre-René Lemas fait campagne pour rester

Offensif : le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Pierre-René Lemas, a profité de la présentation ce jeudi des résultats annuels de la Caisse, en forte hausse, pour défendre son bilan et faire campagne pour son maintien à la tête de l'institution publique. Nommé en mai 2014 par François Hollande, en remplacement de Jean-Pierre Jouyet qu'il a lui-même remplacé, Pierre-René Lemas espère rester en place, même si, à 66 ans, il a atteint la limite d'âge.

« Je serai à la retraite de préfet en août prochain. J'ai été nommé pour un mandat de cinq ans, jusqu'en 2019. Il y a deux interprétations, certains disent que je devrais partir. Je me suis projeté sur un programme à cinq ans. Je souhaite pouvoir continuer et aller au bout de mon mandat. Si le nouveau président de la République trouve qu'il faut changer de président de la Caisse des dépôts, je partirai en Corse ! Je n'intrigue pas, j'ai passé l'âge d'intriguer, je n'ai vu personne » a-t-il affirmé.

Une référence à peine voilée à Henri Emmanuelli, le président de la commission de surveillance de la CDC, décédé la semaine dernière, auquel il a rendu hommage. Le député PS des Landes avait déclaré que selon lui, « en tant que préfet détaché à la Caisse des Dépôts, Pierre-René Lemas devrait prendre sa retraite en août 2017. » Marc Goua, député PS du Maine-et-Loire, a été officiellement élu pour le remplacer à la présidence de la commission de surveillance lors d'une réunion mercredi.

« Un des premiers contributeurs du budget de l'Etat »

Le directeur général de la Caisse des Dépôts a tenu aussi à se défendre contre la charge de la Cour des Comptes, qui a publié plusieurs rapports très critiques, sur son fonds d'épargne, sur le financement du logement - et aussi sur sa filiale Bpifrance, sur l'Etat actionnaire et sur l'envolée de ses dépenses de fonctionnement, également épinglée dans l'ouvrage "La Caisse". Il a d'abord fait valoir que la Caisse ne pèse pas sur le budget de l'Etat mais au contraire y participe.

« La Caisse des Dépôts est sans doute l'un des premiers contributeurs, sinon le premier, au budget de l'Etat. Nous avons versé 1,6 milliard d'euros à l'Etat au titre de 2016 (+109%), hors imposition de nos filiales » a-t-il défendu.

« La Caisse des territoires »

Pierre-René Lemas a dénoncé des injonctions contradictoires de la Cour des Comptes (accentuer le financement du logement très social, plus de prêts mieux margés) et réfuté l'idée selon laquelle la CDC créerait « un effet d'éviction » en faisant « une concurrence effrénée » aux acteurs bancaires non publics dans le financement aux collectivités.

« Dites-moi si vous rencontrez un élu qui vous dise qu'il y a un effet d'éviction, alors que nos prêts aux collectivités sont les mieux margés. L'expérience prouve qu'on ne trouve pas si facilement de financements. On ne peut dire en même temps qu'on est trop cher et qu'on fait trop de concurrence. Il n'y a aucune raison que la Caisse ait le monopole du financement des collectivités » a-t-il fait valoir.

Il a rappelé le rôle de la CDC dans le refinancement de la Sfil (la société de financement local, chargée d'aider les collectivités à sortir de leurs emprunts toxiques), après l'effondrement de Dexia.

« La Caisse des dépôts redevient la caisse des territoires, elle doit être un vecteur d'égalité entre les territoires. Nous prêtons aux collectivités aux mêmes conditions, quelle que soit leur taille, de la petite commune du Massif central à la Ville de Paris. Plus de la moitié des prêts ont d'ailleurs été accordés à des communes de moins de 3.000 habitants » a-t-il plaidé.

« Un groupe qui innove »

Dans les territoires, la CDC met aussi désormais l'accent sur les villes intelligentes, avec « plusieurs réalisations concrètes » de projets de smart cities comme l'expérimentation d'une impression 3D de logements sociaux à Nantes et la construction d'un bâtiment réversible à Bordeaux. Le directeur général a également évoqué le "verdissement du portefeuille" de participations "en avance" (13 milliards d'euros sur un objectif de 15 milliards à la fin 2017) et la préparation d'une "feuille de route 2 degrés" dans le cadre de la transition énergétique.

C'est l'autre volet de son bilan : la modernisation de l'institution publique bicentenaire, qui gère plus de 60% des encours du Livret A.

« Ce n'est plus la même Caisse. La Caisse des Dépôts doit être un groupe et non un simple conglomérat de participations stratégiques. Et le groupe évolue, innove, épouse son temps. Redéfinition des périmètres des filiales, démarche clientèle, transformation digitale : la Caisse change. Sa caractéristique ce n'est plus l'immobilisme mais l'anticipation. » a déclaré Pierre-René Lemas.

L'argumentaire saura-t-il convaincre le futur président de la République ? Le camp de François Fillon serait tenté par une réattribution des fonctions de gestion des fonds d'épargne au Trésor et des participations cotées à l'Agence des participations de l'Etat (APE). L'entourage du directeur général Pierre-René Lemas se rassure en se disant :