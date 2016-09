Crédit Mutuel Arkéa entre au capital de la Fintech Vivienne Investissement

Crédit Mutuel Arkéa a acquis une participation de 28% dans Vivienne investissement, une société de gestion quantitative lyonnaise. Le groupe mutualiste, qui regroupe les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, et diverses filiales dont la banque en ligne Fortuneo, indique dans un communiqué qu'il envisage "de travailler à la conception de produits de type robo-advisors", les logiciels de gestion de placements automatisée, basés sur des algorithmes et les big data.

Ronan Le Moal, le directeur général de Crédit Mutuel Arkéa, a fait valoir que

"Ce nouvel investissement confirme notre ambition d'être à la pointe de la technologie et des usages".

Il s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Arkéa 2020. L'an dernier, à la même époque, Crédit Mutuel Arkéa avait racheté une autre Fintech, la cagnotte en ligne Leetchi.

Un centre de recherche privé en finance

Laurent Jaffrès, le fondateur de Vivienne Investissement, explique :

"Notre histoire est atypique en raison notamment de la composition de notre équipe, issue du monde scientifique de haut niveau et non du monde de la banque (ENS, X, Stanford, Berkeley, Princeton, EM Lyon, Centrale, ISFA) pour former un centre de recherche privé en finance. Notre ambition est de faire parler les données pour en extraire de l'information, maîtriser les risques et respecter les objectifs de gestion".

Créée en 2005, la société lyonnaise a développé son expertise dans l'analyse des phénomènes de marché, les indicateurs de risques financiers avancés et de krach, la finance comportementale. Crédit Mutuel Arké rejoint au capital le fondateur et la société de capital-risque Gemmes Venture, présente depuis la création.