Crise des subprime : Natixis mis en examen pour sa communication

Dix ans plus tard, la crise des subprime poursuit encore Natixis. Filiale cotée du groupe bancaire BPCE, l'établissement a été mis en examen mercredi pour avoir diffusé en 2007, en pleine crise des subprime, des informations erronées sur ses activités. Natixis a indiqué dans un communiqué avoir été incriminé "dans le cadre d'une procédure d'instruction judiciaire ouverte en 2010, à raison de deux communiqués diffusés au second semestre 2007".

Satisfaction pour l'Association de défense des actionnaires

Pour Colette Neuville, présidente de l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires (Adam), cette mise en examen est l'aboutissement de leur plainte déposée en 2009 pour information trompeuse. "Des centaines de milliers de gens ont été sollicités pour acheter des titres Natixis ou souscrire à une augmentation de capital par des conseillers bancaires en qui ils avaient confiance", a-t-elle expliqué à l'AFP.

"Ils n'ont pas arrêté de faire de la communication pour nourrir leur cours de Bourse mais les gens n'ont pas été informés qu'ils détenaient un titre qui en réalité avait un fort potentiel de baisse", a aussi affirmé Colette Neuville.

Deux communiqués concernés

"Natixis considère avoir fourni au public, en toute sincérité, les informations dont elle disposait sur ses expositions, au fur et à mesure de l'identification des risques sous-jacents", écrit de son côté la banque. "A cet égard, la mise en examen ne questionne que l'information diffusée par Natixis dans deux communiqués de 2007, et ne remet en cause ni sa communication ultérieure, ni sa communication antérieure."

La crise des subprime, ces prêts immobiliers accordés en masse à des ménages à la situation financière fragile dans les années 2000, a eu des répercussions mondiales et s'est dégradée en la pire crise économique depuis la Grande Dépression de 1929.

"Cette crise a constitué, pour Natixis comme pour toutes les banques de la place, une situation sans précédent dont il était alors impossible d'anticiper les conséquences en chaîne", estime la banque.

