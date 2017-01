Goldman Sachs condamne le décret Trump anti-immigration

Il n'y a pas que la Silicon Walley qui se rebelle contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Wall Street aussi, mais de façon plus feutrée. Plusieurs institutions financières de premier plan ont partagé en interne leurs préoccupations à l'égard de l'interdiction d'accès au sol américain aux réfugiés et ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Soudan, Somalie, Syrie, Yémen) décrété vendredi par le nouveau président. Dès vendredi soir, dans un mémo interne, le comité de direction de JP Morgan avait indiqué s'appliquer à trouver une solution pour ses salariés pouvant être touchés par la mesure. Le patron de Morgan Stanley, James Gorman, a également communiqué sur le sujet dans un message interne dimanche :

"Bien qu'aucun de nos employés n'ait été impacté au cours d'un déplacement à ce jour, nous sommes inquiets pour ces personnes et leurs familles qui pourraient être affectées et nous leur apporterons le soutien nécessaire. [...] Continuer à attirer des talents du monde entier est un élément clé de la culture de Morgan Stanley et de notre succès dans le service apporté à nos clients".