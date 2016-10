Goldman Sachs : porté par le trading, le bénéfice bondit de 58%

Les résultats ont dépassé les attentes des analystes. Goldman Sachs Group a annoncé mardi un bénéfice en hausse de 57,9%, au titre du troisième trimestre. Son bénéfice net, part du groupe, ressort ainsi à 2,10 milliards de dollars (1,91 milliard d'euros) contre 1,33 milliard un an auparavant, soit 4,88 dollars par action quand les analystes tablaient sur 3,82 dollars. Le bénéfice de la banque affiche ainsi sa deuxième hausse trimestrielle d'affilée, après quatre trimestres de recul.

Dans le détail, deux chiffres illustrent cette hausse. Tout d'abord, les revenus tirés du trading d'obligations, de matières premières et de changes (FICC) ont bondi de 34% à 1,96 milliard de dollars. Le produit net bancaire de la banque d'investissement, ensuite, ressort en hausse de 19% à 8,17 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient un PNB de 7,42 milliards de dollars. Globalement, le revenu du trading de la banque a augmenté de 16,7% à 3,75 milliards de dollars au troisième trimestre.

Rebond en Bourse

L'augmentation de ses revenus, dopés par le vote inattendu en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et par l'incertitude sur les politiques monétaires aux Etats-Unis et ailleurs, était déjà un fait notable des résultats trimestriels publiés ces jours-ci par JPMorgan Chase , Citigroup et Bank of America. Morgan Stanley, la grande rivale de Goldman Sachs, publie ses comptes mercredi, bouclant une saison des résultats meilleure que prévu pour les banques américaines.

En Bourse, l'action de la banque s'adjuge 2,45% à 173,14 dollars dans les premiers échanges, après avoir perdu 6,2% depuis début 2016.

(Avec Reuters)