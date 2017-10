HSBC écope d'une amende de 175 millions de dollars de la Fed

Dans l'affaire des manipulations de taux de changes impliquant les plus grandes banques internationales, les sanctions pleuvent de tous les côtés, de la Financial Conduct Authority britannique, du Department of Financial Services de New York, de la Commodity Futures Trading Commission américaine et même de la Fed. La Banque centrale américaine, le principal gendarme bancaire aux Etats-Unis, a infligé une amende de 175 millions de dollars à la banque britannique HSBC et sa filiale locale, pour ses « pratiques risquées et douteuses » sur le marché des changes.

« Le conseil a imposé l'amende en raison des déficiences dans la supervision et le contrôle interne des traders qui vendent et achètes des dollars et des devises sur les marchés des changes pour le compte de la firme et de ses clients. La firme n'a pas su détecter ni traiter les détournements d'informations confidentielles des clients, ni l'utilisation de forums de discussion en ligne pour communiquer avec leurs concurrents sur leurs positions de trading », explique la Réserve fédérale américaine dans son communiqué.

La Fed enjoint la banque britannique de mener un audit et d'améliorer ses procédures de contrôle et sa gestion des risques de conformité au sein du courtage de devises, dans un délai de 90 jours, précise-t-elle dans sa décision datée du 29 septembre.