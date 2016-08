Comment la Fed va devoir murmurer à l’oreille des investisseurs

Les banquiers centraux de plusieurs pays réunis depuis jeudi à Jackson Hole ont dû se faire une raison : s'il est un discours attendu par les marchés financiers, c'est bien celui que prononcera leur consœur Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce vendredi 26 août à 16 heures (heure de Paris), dans le cadre du symposium annuel des banques centrales qui se déroule dans l'Ouest des Etats-Unis. « Les opérateurs (de marché) auront les yeux rivés sur l'intervention de Janet Yellen », confirme la société de courtage XTB, dans une note publié vendredi matin. Non pas qu'il faille attendre des déclarations fracassantes de la part de la présidente de la Fed, mais les investisseurs guetteront toute précision relative au calendrier de la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Pour mémoire, le dernier relèvement des taux directeurs de la Fed date du 16 décembre 2015. L'institution les avait alors rehaussés d'un quart de point, les amenant dans une fourchette de 0,25% à 0,50%. Il s'agissait là de la première hausse des taux de la Fed depuis neuf ans, taux que la Réserve fédérale avait maintenus à un niveau quasi nul depuis la crise financière de 2008 et la récession de 2009, afin de relancer l'économie. Celle-ci étant revue à meilleure fortune, une normalisation de la politique monétaire de la Fed fait désormais sens. Mais à un rythme progressif, afin de ne pas briser l'élan d'une croissance américaine dont la vigueur laisse à désirer, et de ne pas déstabiliser des marchés financiers habitués depuis des années à la politique monétaire ultra-accommodante de la Réserve fédérale.

Des écarts d'anticipations importants entre la Fed et les investisseurs

De fait, en juin 2013, surpris par l'annonce de la Fed d'un ralentissement prochain de ses mesures exceptionnelles de soutien à l'économie, les investisseurs avaient aussitôt procédé à des ventes massives sur les marchés financiers. C'est dire si Janet Yellen va devoir peser ses mots afin d'éviter pareille réaction. Surtout que les écarts entre les anticipations de hausse des taux des investisseurs et celles de la Réserve fédérale ont rarement été aussi importants : alors que les responsables de l'institution pronostiquent deux relèvements en 2016, et trois pour 2017, la plupart des investisseurs tablent sur une seule hausse d'ici à la fin de l'année prochaine.

A la décharge de ces derniers, la Fed, qui, début 2016, semblait bien partie pour relever ses taux à quatre reprises durant l'année, a finalement opté jusqu'à maintenant pour le statu quo. D'abord en raison de facteurs exogènes, comme la forte volatilité des marchés provoquée en début d'année par la chute du prix du pétrole et les craintes sur la santé de l'économie mondiale, puis, au mois de juin, par le choc du vote des Britanniques en faveur du Brexit. A cela se sont ajoutés des indicateurs économiques américains mi-figue mi-raisin, qui ont également dissuadé la Réserve fédérale d'aller plus loin dans la normalisation de sa politique monétaire.

Les responsables de la Fed partagés sur l'urgence de relever les taux

« Mais aujourd'hui, la Fed semble avoir toutes les cartes en main pour franchir sereinement un nouveau cap dans ce processus progressif de normalisation. (Certes), la recrudescence des facteurs de risque à l'échelle mondiale n'est pas à négliger, (mais) les conditions économiques sont favorables aux Etats-Unis, et justifient pleinement une nouvelle hausse des Fed funds de 25 points de base dès le comité monétaire du 21 septembre », estime Lieven Jacobs, directeur de la gestion chez Quilvest Asset Management, dans une note publiée le 23 août. Un point de vue que ne partagent pas les experts de XTB : « Les quantitative easings [mesures de politique monétaire non conventionnelles ; Ndlr] de la Fed et les politiques de taux bas n'ont pas produit les effets escomptés » sur l'économie.

Au sein même de la Réserve fédérale, les avis sur le calendrier de la hausse des taux sont partagés, d'après le compte-rendu de la réunion monétaire de juillet de l'institution. Si certains membres de la Fed estiment que le taux de chômage, inférieur à 5% de la population active aux Etats-Unis, et que le taux d'inflation, pas très éloigné de 2% hors essence et produits alimentaires, « rendraient bientôt nécessaire une nouvelle étape dans l'abandon d'une politique (monétaire) accommodante », d'autres jugent à l'inverse que l'éventualité d'une longue période de faible croissance de l'économie américaine plaide pour un maintien durable des taux bas.