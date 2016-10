Infos d'initiés : Deutsche Bank paie 9,5 millions à la SEC

Le gendarme de la Bourse américaine (SEC) a annoncé mercredi que Deutsche Bank a accepté de payer une amende de 9,5 millions de dollars afin de mettre un terme à des poursuites portant sur la divulgation d'informations non publiques ou d'études inexactes par ses analystes auprès de ses clients.

La SEC reprochait à la banque allemande de ne pas avoir suffisamment protégé des informations de nature à influencer l'évolution du marché, citant des exemples précis : une étude sur un distributeur recommandé à l'achat alors que l'auteur disait en interne qu'il aurait fallu abaisser son opinion sur la valeur. Cet analyste, Charles Grom, licencié par Deutsche Bank en 2013, a d'ailleurs écopé d'une amende de 100.000 dollars en février dernier et d'une interdiction d'exercer son métier pendant un an. Autre grief : la Deutsche Bank aurait encouragé ses analystes à discuter avec ses traders ou ses clients d'informations non diffusées publiquement. Elle d'ailleurs n'a pas été capable de fournir tous les documents et messages électroniques de son système de communication interne, comme les avait réclamés la SEC.

La banque a consenti à conclure cet accord amiable mais n'a pas reconnu avoir mal agi. Cet accord intervient alors que Deutsche Bank négocie avec les autorités américaines l'abaissement d'une amende autrement plus conséquente, pour son rôle lors de la crise des subprimes. D'un montant initial de 14 milliards de dollars, elle pourrait être ramenée à 5,4 milliards, selon une source proche du dossier citée par l'AFP.