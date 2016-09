Introduction géante mais sans éclat de la banque postale chinoise

Premiers pas timides ce mercredi à la Bourse de Hong Kong pour Postal Savings Bank of China (PSBC) : l'action a terminé sur un gain de 0,21% pour sa première journée de cotation. La banque postale chinoise a toutefois réalisé la plus massive introduction en Bourse de l'année dans le monde, et même depuis 2014 : elle a placé quelque 6,6 milliards d'euros, un peu moins que les 7,2 milliards espérés initialement.

Les trois quarts des titres ont été placés auprès de grands investisseurs, principalement des entreprises chinoises contrôlées par l'Etat. L'un des premiers investisseurs seraient cependant un fonds lié au financier George Soros, selon le site financier Caixin.

La Postal Savings Bank of China, la plus grande banque chinoise en nombre d'agences (40.000) capitalise 385 milliards de dollars hong-kongais, soit 50 milliards de dollars (45 milliards d'euros), ce qui la situe loin derrière les "Big Four" de la banque chinoise (Bank of China, China Construction Bank, ICBC et Agricultural Bank of China), mastodontes pesant tous entre 120 et 225 milliards de dollars.

(Avec AFP et Reuters)