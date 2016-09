La banque postale chinoise signera la plus massive entrée en Bourse de l'année

C'est la plus grande banque chinoise par le nombre d'agences : plus de 40.000 succursales ! Postal Savings Bank of China (PSBC) devrait lever quelque 7,4 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros) lors de son entrée en Bourse de Hong Kong, prévue la semaine prochaine, le 28 septembre. Ce sera la plus massive des introductions de l'année dans le monde, loin devant la danoise Dong Energy, et la plus importante depuis les 25 milliards d'Alibaba à New York en 2014.

Le prix a cependant été fixé dans le bas de la fourchette : PSBC espérait lever jusqu'à 8,1 milliards de dollars. Les investisseurs trouvaient la valorisation un peu élevée, dans un environnement concurrentiel qui met sa rentabilité sous pression.

Alibaba et Tencent au capital

La Postal Savings Bank of China a été créée en 2007 au sein de la Poste chinoise, dont elle a hérité du formidable réseau de distribution, particulièrement dense dans les régions rurales. Elle propose essentiellement des produits d'épargne, mais aussi des services de banque en ligne ou sur mobile. En matière d'actifs, elle est la sixième banque chinoise.

PSBC compte 505 millions de clients individuels à fin mars, plus du tiers de la population chinoise, selon ses derniers résultats. PSBC avait déjà levé 7 milliards de dollars en décembre dernier en cédant 17% de son capital à de grands investisseurs, dont les géants chinois du Web Tencent et Alibaba (Ant Financial), les banques UBS et JP Morgan ou le fonds de pension canadien CPPIB.