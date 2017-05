La Fnac lance une Mastercard gratuite (pour ses abonnés)

Les poids lourds de la distribution se jettent dans la bataille de la carte bancaire gratuite. Après Carrefour et son compte C-zam, et bientôt Orange Bank, qui veut s'appuyer sur son vaste réseau de boutiques, voici la Fnac qui lance une carte de paiement Mastercard gratuite pour les adhérents de son programme de fidélité, actuellement au nombre de 5 millions. Le distributeur de biens culturels et électroniques ne cache pas qu'il s'agit d'une "nouveau levier de fidélisation", qui lui permet de "renforcer l'attractivité de son programme d'adhésion", plus que d'une diversification bancaire.

Valable trois ans, cette carte "universelle" de paiement, "utilisable dans tout le réseau Mastercard", en France et à l'étranger, est lancée en partenariat avec Crédit Agricole Consumer Finance (la branche crédit conso de la Banque verte). La Fnac ne propose pas de créer un nouveau compte, à la différence de Carrefour Banque, Orange Bank ou les banques en ligne, la carte sera alimentée par le compte bancaire existant du client.

Dans les pas d'Amazon

Les cartes de fidélité classiques de la Fnac, qui offrent 5% de remise immédiate sur les livres en magasin et sur différents univers (hightech, papeterie, jouets), la livraison gratuite pour les achats sur sont site Web, etc, demeurent.

"Seule carte de paiement gratuite parmi les cartes des grandes enseignes en France, la carte Fnac Mastercard offre aux adhérents Fnac un avantage exclusif: 1% de tous les achats réalisés avec la carte Fnac Mastercard (y compris hors Fnac et lors des retraits en distributeur automatique) est crédité sur le compte fidélité Adhérents Fnac et utilisable en chèques cadeaux" indique la Fnac dans un communiqué publié ce mardi.

Aux Etats-Unis, son grand rival Amazon a lancé une carte Visa gratuite utilisable partout hors ligne, pour ses abonnés au service Prime, avec un système de cashback (5% de gains en retour sur les achats sur Amazon, 2% sur les dépenses réglées au restaurant, à la station service ou en pharmacie, et 1% sur tous les autres achats).

Au premier trimestre 2017, la Fnac a fait état d'une baisse de 2,9% de ses ventes à magasins comparables, plus marquée encore en France et Suisse (-3,6%).