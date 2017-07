La Ville de Paris se dote d'un fonds d'investissement pour la transition écologique

C'est un "outil juridique et financier inédit" soulignent la Ville de Paris et la Caisse des Dépôts. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et le directeur général de la Caisse, Pierre-René Lemas, ont signé ce mardi une convention de partenariat afin que la capitale puisse créer "un fonds d'investissement territorial dédié à la transition écologique" pour pouvoir "réaliser son objectif de neutralité carbone".

Ce fonds, dont l'enveloppe visée à terme n'est pas précisée, a "vocation à rassembler des financements privés (investisseurs ou entreprises) et de les réinjecter dans des entreprises innovantes qui développeront des solutions contribuant à la transition écologique".

"Ce fonds vert de Paris [...] permettra de faciliter l'accès des #startups œuvrant dans la #TransitionÉnergétique à des financements privés", a relevé la maire de Paris sur son compte Twitter.

Un fonds de capital-risque vert 100% parisien

La Caisse des Dépôts, partenaire historique de la Ville, apporte son appui dans l'ingénierie du projet et la conception de ce fonds. L'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par son président Bruno Lechevin, est également partenaire : elle sera associée à la gouvernance du fonds et apportera son expertise dans le choix des entreprises à financer, "aux côtés des acteurs parisiens de l'innovation et du développement durable".

Pour attirer les investisseurs, ce "fonds vert" a également le soutien de l'association de promotion de la place financière, Paris Europlace, de son président, Gérard Mestrallet (président d'Engie), et de l'initiative Finance for Tomorrow qui vise à faire de Paris "la capitale de la finance verte".