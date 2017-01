Le gouverneur de la Banque de France tacle l'innovation bancaire

Ces dernières années, les moyens de paiement se sont largement dématérialisés notamment via les technologies mobiles, en particulier les smartphones dont le coût peut dissuader une partie de la population. L'innovation pourrait menacer l'industrie financière et être générateur de "fragmentation sociale" si les plus démunis ne peuvent accéder aux nouveaux moyens de paiement.

Cela "pourrait conduire à une certaine fragmentation sociale, si les nouveaux moyens de paiement sont moins accessibles aux plus démunis", a averti le gouverneur de la Banque de France.

Outre les problèmes de fraude et de sécurité, "l'innovation technologique pourrait menacer la stabilité financière sur le long terme, en raison du processus d'automatisation accrue que nous observons ces dernières années", a ajouté le gouverneur.

"La profusion actuelle de nouvelles technologies, de normes et de protocoles" constitue "un risque potentiel de fragmentation des marchés", en raison de leur manque d'interopérabilité, a dit le gouverneur lors d'une conférence sur l'innovation des moyens de paiements.

Le THF et la Blockchain épinglés

Parmi les technologies épinglées par le gouverneur, le trading haute fréquence (THF) qui, selon lui, en plus d'une "utilité économique [...] contestable", "pourrait nuire à la capacité de résistance des marchés financiers en cas de tensions".

Egalement visés, de nouveaux services tels que les "contrats intelligents intégrés à une blockchain", susceptibles de "créer de nouveaux mécanismes de transmission des chocs" ou de déboucher sur "de nouvelles formes d'interdépendances" et "être une source potentielle d'instabilité financière", a-t-il ajouté.

La technologie de la Blockchain, vaste registre numérique partagé permettant de tracer et de sécuriser des échanges, notamment financiers, fait l'objet actuellement d'un investissement des majeures banques mondiales qui en espèrent des économies d'échelle de grande ampleur de manière plus sécurisée. Un consortium de plus 70 institutions financières internationales, comprenant entre autres Morgan Stanley, HSBC, UBS, Credit Suisse, Barclays, Société Générale, CommerzBank, s'est associé depuis 2015 à la startup R3 pour développer l'utilisation de la Blockchain dans le système financier mondial via des applications commerciales.

(avec l'AFP)