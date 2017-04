Le Nasdaq à un nouveau record historique au-delà des 6.000 points

L'effet Macron avait déjà dopé les marchés mondiaux lundi. Wall Street continue sur sa lancée ce mardi : le Nasdaq en particulier, qui a fini sur un nouveau record de clôture la veille, s'adjuge près de 0,7% à la mi-séance ce qui lui permet de franchir la barre des 6.000 points pour la première fois de son histoire (à 6.025 points vers 18 heures de Paris).

Le géant Apple, la plus forte capitalisation boursière au monde (758 milliards de dollars), est responsable d'environ un quart de cette hausse. Les mastodontes de la tech, comme Microsoft, Facebook, Alphabet (la maison-mère de Google) et Netflix ont atteint de nouveaux records. Pas de nouvelles particulières mais un appétit retrouvé pour le risque et un optimisme généralisé, poussés par de bons résultats publiés par des membres du Dow Jones comme McDonald's et Caterpillar, en attendant ceux des groupes de hightech jeudi.

Effet Trump

Le précédent seuil symbolique, les 5.000 points, avait été franchi en mars 2000, en pleine « exubérance irrationnelle » de la bulle Internet. Les marchés américains sont dans un cycle haussier depuis la fin de la crise financière. Après un premier semestre 2016 maussade, ils sont repartis à la hausse de façon accélérée depuis l'élection de Donald Trump. Le Nasdaq, qui cotait à 5.000 points à la veille de l'élection américaine, a enchaîné les records ces dernières semaines : il affiche une hausse de près de 12% depuis janvier, deux fois plus que le Dow Jones.

Soulagés par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française, faisant reculer le risque d'un Frexit, les investisseurs anticipent l'annonce mercredi de la réforme fiscale du président américain, l'un des points majeurs de la campagne de Donald Trump.

[Article mis à jour à 18h45]