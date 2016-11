Le numérique sera au coeur du plan stratégique de BNP Paribas

Il était temps. Le futur plan stratégique 2017-2020 du groupe BNP Paribas sera (enfin) centré sur le numérique. Le patron de la première banque de la zone euro, Jean-Laurent Bonnafé, l'a glissé jeudi soir, lors d'une rencontre informelle avec la presse :

« Nous avons fait nos premières gammes, nous sommes plus à l'aise dans le "digital". Le temps est venu maintenant d'investir vaillamment et de transformer la banque. Ce sera l'objet principal du prochain plan qui sera présenté en début d'année prochaine : le projet du BNP du futur sera autour du digital ».

C'était déjà l'un des axes stratégiques du plan 2014-2016 de sa rivale la Société Générale (« Banque de détail en France : à l'avant-garde de la transformation numérique »), qui s'est traduit notamment par un programme interne "Digital for all" lancé dès fin 2014. Le directeur général de la Soc Gen, Frédéric Oudéa, avait insisté à l'été 2015 : « L'innovation numérique est au centre de nos priorités. Le défi numéro un, pour les groupes bancaires, réside dans l'intégration des technologies numériques au sein de nos business-models ». Dans son plan 2014-2016, BNP Paribas évoquait « des innovations digitales » comme l'un des leviers pour « préparer la banque de demain», sans l'ériger en priorité.

Investir "vaillamment" dans le digital

BNP Paribas ne partira pas de zéro, bien sûr. Le groupe a lancé l'an dernier, avec son entité de veille technologique l'Atelier, un accélérateur de startups Fintech et Assurtech qui va entrer dans sa deuxième saison, ainsi qu'un accélérateur d'intrapreneurs, People's Lab, hébergés dans des lieux dédiés, "We are innovation". Il est partenaire du Numa, le premier accélérateur de France, et du Partech Shaker. Son programme Innov&Connect de mise en relation de startups avec des ETI, désormais déployé à l'étranger avec une appli OpenUp, lui a permis de tisser des liens avec l'écosystème des jeunes pousses et des innovateurs. BNP Paribas a aussi été discrètement pionnier dans la technologie Blockchain, qu'il teste pour l'émission des futurs mini-bons des PME non cotés; il a aussi investi dans la startup américaine Digital Asset, aux côtés d'autres grands noms de la finance.

Son patron considère même que :

« Le groupe est très bien positionné dans l'univers des Fintech et des startups ».

Il reste cependant plutôt timide et en retard par rapport à d'autres banques, en particulier Crédit Mutuel Arkéa, qui a pris des participations dans nombre de pépites françaises (Leetchi, Yomoni, Younited Credit). Compte-t-il mettre désormais les bouchées doubles ? Faut-il comprendre le désir d'« investir vaillamment » comme l'intention de dépenser et faire des acquisitions de façon énergique ou "avec courage face au danger" comme le suggère le Larousse ? Dans une attitude offensive ou défensive face à l'assaut des startups de la Fintech et des Google, Apple, Facebook, Amazon (Gafa) ? Peut-être un peu des deux.

Le néerlandais ING vient par exemple d'annoncer un plan de transformation à l'impact social sanglant tout en prévoyant d'investir 800 millions d'euros dans la mise à niveau de sa plateforme pour devenir "le Spotify de la banque". Un slogan qui ne ressemble guère au vocabulaire de la "banque d'un monde qui change", qui se félicite d'avoir su faire « respirer son réseau » sans drame (plus de 250 agences fermées en France en trois ans).

Pas de détails à ce stade, mais il y aura bien une enveloppe d'investissement numérique : le groupe avait indiqué investir déjà "plus d'un milliard d'euros dans le digital chaque année", sans préciser (sans doute une grosse partie de son budget informatique). Quant aux axes prioritaires, Jean-Laurent Bonnafé a donné quelques orientations jeudi :

« Le digital c'est le parcours client, qui doit être plus simple. Le CIB [la banque de financement et d'investissement, ndlr] sera aussi touché par la grâce du digital ».

Il imagine que, dans quatre ou cinq ans, la banque vendra aux clients des salles de marché une sorte de console, un peu à la Bloomberg, sur laquelle l'investisseur n'aurait plus qu'à cliquer et choisir en fonction des recommandations de la machine. La banque apporterait toujours "la matière première", l'information (et accessoirement les capitaux et l'ingénierie financière). Les métiers de la banque de marchés en seront radicalement transformés. Il faudra aussi aller plus loin dans l'utilisation des données. Le big boss note que :

"La banque d'affaires, le M&A (fusions et acquisitions), est déjà très avancée en data"

Accélérer dans la banque de détail

Quant au parcours client dans la banque de détail (environ 7 millions de clients particuliers en France), des initiatives ont déjà été lancées. Les « premières gammes dans le digital » ce sont notamment le lancement de Hello Bank en 2013, une banque mobile, qui n'en est pas tout à fait une : ce n'est pas une banque de plein droit mais une extension des services en ligne existants de la BNP, derrière une interface plus moderne.

En France, Hello Bank par BNP Paribas n'a que "quelques centaines de milliers de clients" reconnaît le patron du groupe (240.000 annoncés en février, sur un total de 2,4 millions, en grande partie en Allemagne), loin des 900.000 de Boursorama (Société Générale) et du million d'ING Direct. Ceci dit, BNP est en avance sur son objectif de 1,4 million de clients à Hello Bank dans quatre pays en 2017 fixé dans le précédent plan, mais pas grâce à la France, grâce aux acquisitions en Allemagne.

Dans son ensemble, le groupe revendique désormais que:

« 2,9 millions de clients uniques utilisent les interfaces digitales BNP Paribas chaque mois ».

Le groupe vient tout juste de lancer début octobre un programme pédagogique, "Tous connectés", à destination des clients les moins expérimentés sur Internet pour leur faire découvrir les interfaces spécifiques et les accompagner dans leurs premiers pas sur le Web ou le mobile. Mais Jean-Laurent Bonnafé estime que "tous les clients ne sont pas prêts à converser en visio avec leur conseiller" par exemple. De même, en banque privée, il n'envisage pas de relation 100% numérique.

La banque a aussi lancé toute une série d'applications, pour simuler un prêt immobilier par exemple, ou pour acheter en magasins et dématérialiser les cartes de fidélité (Wa! qui va fusionner avec le porte-monnaie électronique Fivory du Crédit Mutuel-CIC).

[Exemples d'initiatives de réinvention du parcours client. Crédit : BNP Paribas]

Pas de Chief Digital Officer

L'informatique devra aussi évoluer vers « une informatique jetable, les choses vont tellement vite ». Jean-Laurent Bonnafé n'hésite pas à présenter désormais sa banque comme « une entreprise de technologie », ce qu'il a fait récemment au Hello Tomorrow Summit à Paris, un concours d'innovations technologiques, dont BNP est sponsor.

« On n'a pas le choix, nous devons nous rapprocher de la technologie » a-t-il déclaré en marge de cette conférence, dans une interview à Bloomberg.

En revanche, il n'y aura pas chez BNP de "Chief Digital Officer" (directeur du numérique), une fonction qui s'est généralisée au sein du comité exécutif des groupes du CAC40 : un titre trop prétentieux, laisse entendre le patron de la banque, qui raille les initiatives ronflantes de certaines entreprises du CAC. Si ce n'est au ComEx, qui manque cruellement de diversité - mais « les jeunes ne veulent pas monter » objecte, désolé, le patron de 55 ans - il devrait y avoir de nouvelles têtes dans l'état-major, pour répondre aux impératifs de transformation numérique, dans le prolongement des nominations de ces derniers mois. Jean-Laurent Bonnafé l'a dit sans détours :

« Il faut faire monter des gens plus neufs, plus jeunes, plus vaillants ».

Il prédit même que, « en 2025, il n'y aura plus personne du ComEx » encore en poste. Mais il ne semble pas craindre qu'un nouvel entrant balaie la vénérable maison de la rue d'Antin. Au Hello Tomorrow Summit, il a lancé :