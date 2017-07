Matthieu Pigasse seul aux commandes de Lazard en France

Nouvelle étape dans l'ascension fulgurante du banquier amateur de rock Matthieu Pigasse. La banque d'affaires franco-américaine Lazard a annoncé ce jeudi une série de nominations, notamment celle de l'actuel directeur général délégué de Lazard Frères SAS au poste de président de la filiale française, à compter du 1er octobre. Matthieu Pigasse, 49 ans, succédera à Bruno Roger, 84 ans, associé-gérant de Lazard depuis 1974, qui deviendra vice-chairman de Lazard Group.

"Matthieu Pigasse occupe les fonctions de Global Head, M&A and Sovereign Advisory de Lazard depuis 2015, et de directeur général délégué de Lazard Frères S.A.S. depuis 2009. Il dirige l'activité de conseil aux gouvernements de Lazard au niveau mondial depuis qu'il a rejoint le groupe comme associé-gérant en 2002. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein de la Direction du Trésor et du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en France," précise le communiqué.

Diplômé de Sciences Po et de l'ENA, conseiller de Dominique Strauss-Kahn puis de directeur de cabinet adjoint de Laurent Fabius, Matthieu Pigasse est entré chez Lazard en 2002, recruté par Bruno Roger sur les conseils d'Alain Minc. Matthieu Pigasse est par ailleurs président des Nouvelles éditions indépendantes, qui contrôlent le magazine Les Inrocks, et Radio Nova. IL est aussi actionnaire du groupe Le Monde, aux côtés de Pierre Bergé et Xavier Niel.

La banque Lazard a également annoncé que son directeur financier Matthieu Bucaille deviendrait le 1er octobre le président de Lazard International, de Compagnie Financière Lazard Frères et de Lazard Frères Banque. Il sera remplacé à la direction financière du groupe par Evan Russo, jusqu'alors co-responsable des activités de conseil en marché de capitaux et structuration de bilan.