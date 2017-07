Nouvelle amende de 247 millions pour BNP aux Etats-Unis

La Réserve fédérale américaine a annoncé lundi avoir infligé une amende de 246 millions de dollars (215 millions d'euros) à BNP Paribas pour des pratiques "risquées et discutables" sur le marché des changes, où ses cambistes "achètent et vendent des dollars et d'autres devises pour les comptes de la banque ou de ses clients."

Fin mai, la banque française avait déjà écopé d'une amende de 350 millions de dollars du régulateur financier de New York (Department of Financial Services) pour les mêmes faits, qui remontent à la période 2007-2013.

"La firme [BNP] n'a pas su détecter ni apporter de solutions au fait que ses traders utilisaient des chatrooms électroniques pour communiquer avec des concurrents sur leurs positions de trading", justifie la Fed dans son communiqué. "La décision du conseil [de la banque centrale américaine] exige de BNP Paribas qu'elle améliore la supervision de sa direction et ses contrôles sur les activités de courtage sur les marchés des changes".

"Profonds regrets" de la banque française

La banque française souligne de son côté que "la Réserve Fédérale américaine a reconnu les initiatives d'amélioration entreprises" depuis.

"BNP Paribas regrette profondément ces manquements passés qui ont conduit à cet accord, et qui sont clairement en décalage avec les standards de haut niveau mis en œuvre par le groupe. Gérer l'activité de manière responsable et éthique constitue un principe essentiel pour BNP Paribas qui continuera à progresser dans ce domaine pour exercer ses responsabilités vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes" assure la banque de la rue d'Antin dans son communiqué.

En janvier, la Fed avait interdit toute activité à vie sur le marché des changes à un ancien trader de BNP Paribas, Jason Katz. Elle a également interdit à la banque de ré-embaucher toute personne ayant été impliquée dans ces manipulations de taux de change. En se concertant sur des forums de discussion en ligne, les opérateurs de marché parvenaient à infléchir les cours de certaines devises (notamment le rand sud-africain, le forint hongrois, la livre turque) et à empocher ainsi des plus-values indues.