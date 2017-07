Orange Bank dégage une perte de 28 millions d'euros

[Article publié à 9h50 et mis à jour à 10h45]

Stéphane Richard, le Pdg d'Orange, avait prévenu que la nouvelle activité dans la banque, un relais de croissance à long terme, allait d'abord généré des pertes de démarrage, en toute logique. Le premier opérateur télécoms français, qui publie ce jeudi ses résultats du premier semestre, indique pour la première fois le détail de la contribution de cette activité dans ses comptes : la future Orange Bank a dégagé une perte opérationnelle de 28 millions d'euros au cours des six premiers mois. La première année, elle devrait générer environ 100 millions d'euros de perte et rester déficitaire "pendant quelques années" avait averti le Pdg.

Le lancement grand public d'Orange Bank, prévu le 6 juillet, a été reporté au dernier moment, "à la rentrée", à cause de bugs. La banque mobile de l'opérateur, notamment son application, est actuellement testée par 2.000 salariés.

Le groupe évoque un lancement prévu "au deuxième semestre" dans son communiqué. Faut-il comprendre qu'il aura plutôt lieu en fin d'année qu'en septembre ?

"Nous avons prolongé et élargi la période de tests, qui est en cours de finalisation. Nous arrêterons la date de lancement grand public à la rentrée et nous la calerons en fonction de l'agenda commercial d'Orange France [ses offres télécoms, ndlr]. Nous essaierons de choisir la meilleure date possible", a simplement indiqué ce jeudi Stéphane Richard, lors d'une conférence téléphonique.