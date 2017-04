Orange Bank sera 100% mobile et (presque) 100% gratuite

Ce devait être avant l'été, ce sera finalement le 6 juillet que sera lancée l'offre bancaire d'Orange. Dès le 15 mai, l'opérateur télécoms va toutefois tester grandeur nature son Orange Bank auprès de ses salariés (qui approchent des 100.000 en France). « Orange Bank est la première banque pensée par des experts du numérique, nativement digitale, prioritairement mobile », a déclaré le Pdg de l'opérateur, Stéphane Richard, lors de son show Hello sur l'innovation. Cette banque de plein exercice, qui a hérité de la licence de Groupama Banque, dont Orange a racheté 65% du capital en octobre dernier, sera « entièrement gratuite », a-t-il assuré.

« Il n'y aura pas de cotisation pour la carte bancaire, ni la première année, ni les suivantes, pas de frais de tenue de compte, pas de conditions de revenus », a insisté Stéphane Richard.

Se démarquer des banques en ligne

L'opérateur cherche à se démarquer des banques en ligne qui ont fait de la carte bancaire gratuite un argument marketing, mais avec un revenu minimum ou d'encours requis (sinon la carte est payante, par exemple 1,50 euro par mois chez Boursorama). Orange Bank avait en effet promis une « offre de rupture » sur le plan tarifaire, s'auto-proclamant le « Free de la banque », moins cher que les banques en ligne et avec l'atout d'un vaste réseau de boutiques (140 auront un espace dédié à Orange Bank).

Tout ne sera pas intégralement gratuit. On ne connaît pas encore tous les détails, où se loge souvent le diable. Par exemple, des frais de tenue de compte de 5 euros par mois seront facturés uniquement si le client réalise moins de trois retraits ou paiements (par carte ou par mobile) par mois, afin d'éviter les coûts de comptes inactifs. André Coisne, le directeur général d'Orange Bank (ex-patron de BforBank, du groupe Crédit Agricole, et ex-ING Direct France), confirme que certaines opérations entraîneront bien le paiement de commissions (les traditionnels rejets de prélèvement, de chèque, etc, opération avec un conseiller en boutique plutôt qu'en ligne).

« Nous ferons tout pour que nos clients évitent ces frais. Nous leur permettrons de paramétrer des alertes, par SMS ou par mail, si leur compte approche de la zone rouge, de changer le plafond d'utilisation de leur carte », confie André Coisne.

A la différence du Compte Nickel, souscrit chez un buraliste, récemment racheté par BNP Paribas, le compte Orange Bank vient avec un découvert autorisé, ainsi qu'un chéquier.

Stéphane Richard a expliqué l'objectif de cette diversification :

« Notre modèle économique est complètement différent de celui des banques traditionnelles. Nous avons déjà nos infrastructures, nos boutiques, nos personnels, nous raisonnons en termes marginal pour tout nouveau revenu ou nouvelle relation nouée. Ce projet n'est pas destiné à grossir les bénéfices d'Orange, il va même générer des pertes pendant quelques années [100 millions d'euros la première année ndlr]. Nous voulons enrichir la relation avec nos clients, apporter un nouveau service utile et accessible à tous ».

Pilotable sur appli et dopée à l'IA

L'ouverture du compte pourra se faire en boutique ou bien 100% depuis l'appli (mobile ou Web) « simplement en photographiant sa carte d'identité avec son smartphone » fait valoir Stéphane Richard. La carte sera entièrement pilotable depuis l'appli (la bloquer temporairement en cas de perte par exemple) et « 100% des opérations pourront être réalisées depuis notre appli Orange Bank » ajoute-t-il. On pourra virer de l'argent par SMS avec le seul numéro de mobile d'un proche (qui devra ensuite entrer son code Iban dans un espace en ligne sécurisé s'il n'est pas client d'Orange Bank), gratuitement là aussi.

« Avec un téléphone, on envoie des mots, des photos, des vidéos et des euros » résume le Pdg d'Orange, dans une formule qui fleure la future campagne publicitaire. Et d'ajouter dans la même veine « Quand on oublie sa carte, on paie avec son mobile, quand on oublie son mobile, on paie avec sa carte ».

Le paiement sans contact est en effet intégré dans l'appli et dans la carte Visa.

Du côté de la relation client, Orange a prévu « un conseiller virtuel disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, par chat ». Ce ne sera pas un vrai conseiller répondant derrière son écran : « Orange Bank sera la première banque apprenante » a lancé Stéphane Richard.

« Derrière ce conseiller virtuel, il y a une intelligence artificielle apprenante, ce qui veut dire que plus vous lui parlez, plus il apprend à vous connaître et plus ses réponses et actions sont pertinentes. D'ici la fin de l'année, il saura même effectuer des tâches à la demande des clients comme faire des virements ou épargner. Cette intelligence artificielle est le premier point de contact de tous les clients de la banque » explique le communiqué d'Orange.

[Papier en cours d'actualisation]