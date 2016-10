Payer d'un selfie et d'un clin d’œil devient une réalité

Annoncé en février, le paiement par selfie arrive pour de bon dans 12 pays européens : les détenteurs d'une carte Mastercard pourront ne plus soucier de leur mot de passe et authentifier un règlement sur Internet en un simple clin d'œil, littéralement, à l'appareil photo de leur smartphone. Testée pendant un an aux Pays-Bas, au Canada et aux Etats-Unis, la nouvelle application Mastercard Identity Check Mobile allie plusieurs technologies de biométrie, empreintes digitales et reconnaissance faciale : le détenteur de la carte peut au choix utiliser le scanner de son téléphone ou l'appareil photo de celui-ci.

Le géant américain des cartes bancaires fait valoir que l'oubli de mot de passe tend à décourager l'internaute, qui renonce à son achat en ligne, ou au refus de la transaction, source de frustration pour le consommateur et de moindre vente pour l'e-commerçant.

D'Amazon à Alibaba, les géants du Web adorent la reconnaissance faciale

L'appli est notamment lancée en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Scandinavie mais pas en France, pour l'instant. On sait que la Cnil se montre très sourcilleuse sur les dispositifs biométriques, qui présentent "un caractère intrusif" et sont strictement encadrés, soumis à autorisation.

"D'autres pays suivront, les discussions ou aspects réglementaires pouvant prendre un peu plus de temps d'un pays à l'autre, entre autres en France" répond-on chez Mastercard.

Le déploiement mondial aura lieu par étapes en 2017.

Mastercard est dans les tous premiers à lancer cette innovation. Visa Europe travaille également sur le sujet avec le français ex-Morpho (Safran Identity qui vient d'être racheté). Plusieurs géants du Web s'intéressent de près à la biométrie pour sécuriser et simplifier les paiements. En mars dernier, Amazon avait déposé aux Etats-Unis une demande de brevet sur une technologie très similaire d'authentification de transaction par reconnaissance faciale. En Chine, la filiale de paiement en ligne d'Alibaba, Ant Financial, vient d'acquérir pour 100 millions de dollars la startup américaine de biométrie EyeVerify, avec laquelle elle avait d'abord conclu un accord de licence, en vue du lancement de la fonctionnalité "Pay-by-selfie" dont le fondateur Jack Ma avait lui-même fait la démonstration, il y a dix-huit mois.

Facebook et Google, très investis depuis plusieurs années dans la reconnaissance faciale et depuis peu dans le paiement (de Google wallet au transfert via Facebook Messenger), pourraient suivre à leur tour. Apple s'est pour l'instant concentré sur les empreintes digitales pour son service Apple Pay.