Réforme bancaire : le comité de Bâle patine

« Il faut plus de temps. » Mario Draghi, le président de la BCE et du groupe des gouverneurs de banque centrale qui supervise les travaux du comité de Bâle, a ainsi justifié le report sine die de la réunion prévue le 8 janvier, annoncé ce mardi. Réunissant les banques centrales et autorités financières d'une trentaine de pays, ce forum sur le contrôle bancaire, hébergé par la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle, planche sur la réforme des ratios de solvabilité négociés lors des précédents accords de Bâle III en 2010.

« Il faut plus de temps pour finaliser le travail, y compris le calibrage définitif du cadre, avant que le Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), puisse examiner le paquet de propositions », indique le communiqué sur le site de la BRI.

Opposition des banques européennes et japonaises

Le Comité ne précise pas les points à creuser. Le projet, révisé à plusieurs reprises, bloque sur l'opposition des banques européennes et japonaises face à un modèle jugé trop américain. Les Etats-Unis ont fait pression pour imposer des exigences plus strictes au niveau des capitaux requis, en particulier sur la prise en compte des prêts immobiliers.

« Le Comité devrait terminer le travail dans un avenir proche », assure cependant cette instance.

« Compléter Bâle III est une étape importante dans la restauration de la confiance à l'égard des ratios de capitaux ajustés des risques des banques, et nous restons déterminés à atteindre cet objectif » déclare Mario Draghi dans le communiqué.

Courant décembre, le directeur financier d'une grande banque française nous confiait son scepticisme :