Retard d'avion : Axa lance une assurance automatique sur la Blockchain

Ne plus avoir à appeler ou à écrire à la compagnie aérienne ou constater que la cause du retard de son vol n'est pas prévue dans les clauses de remboursement de sa carte bancaire ? C'est à ce type d'inconvénient que veut répondre Axa avec "un produit d'assurance d'un genre nouveau", Fizzy, dévoilé mercredi. L'assureur le décrit comme "une assurance web et mobile révolutionnaire" spécialement contre le retard d'avion de 2 heures ou plus, "une couverture à usage unique sur mesure, adaptée à votre itinéraire".

"Votre vol a 2 heures de retard ? Recevez votre argent sans réclamer" promet l'assureur, sur son site dédié, qui emploie un ton volontiers décalé. "Nous vous assurons quelle que soit la cause de votre retard : neige, grève, panne, débarquement d'aliens...Zéro paperasse, zéro souci. Nous déclenchons automatiquement votre indemnisation en cas de retard (2h et +)."

Pas de justificatif

Concrètement, il faut souscrire en ligne, sur Web ou sur mobile, jusqu'à 15 jours avant le départ, une assurance retard d'avion. Il s'agit d'un contrat intelligent, ou "smart contract", qui s'exécute automatiquement dès que les paramètres sont remplis, c'est-à-dire dès que le retard est constaté, grâce à des outils de suivi des vols. Le contrat est "connecté aux bases de données du trafic aérien mondial (Flightstats)" explique Axa et est au préalable enregistré sur un "registre public décentralisé sécurisé" numérique, en l'occurrence la Blockchain publique Ethereum (qui sert de sous-jacent à la monnaie virtuelle Ether, rivale du Bitcoin), pour en garantir l'inviolabilité. La Blockchain ou "chaîne de blocs" est une technologie émergente de stockage et de transmission d'information très prometteuse, qui pourrait révolutionner de nombreux métiers, dans la finance de marchés, le commerce international, l'énergie et l'assurance.

Axa présente ainsi Fizzy comme "une plateforme d'assurance paramétrique 100% automatisée, 100% sécurisée, permettant de couvrir les retards d'avion".

Axa est l'un des premiers grands assureurs à proposer une offre s'appuyant sur la Blockchain. L'assuré n'a pas de justificatif à fournir, il sait à l'avance la somme qui lui sera remboursée (en fonction du dommage qu'il a souhaité garantir à la souscription), le prix de la police est calculé en fonction du risque de retard (d'après les statistiques), tandis que l'assureur n'a pas de déclaration de sinistre à traiter. Le remboursement est instantané sur le compte de la carte bancaire qui a servi au paiement du billet.

L'offre Fizzy, qui a été développée par les équipes du pôle Innovation de l'assureur, Axa Next, avec celles d'Axa Global Travel Insurance et celles de la récente entité Global Parametrics, est en phase de test : elle ne concerne pour l'instant que les vols transatlantiques directs entre Paris Charles-de-Gaulle et les Etats-Unis, ou l'inverse. Elle doit être étendue "au reste du monde" l'an prochain.