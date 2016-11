Royaume-Uni : Barclays lance le retrait par smartphone

Retirer de l'argent en approchant son smartphone du distributeur automatique de billets, ce sera bientôt possible au Royaume-Uni. La banque britannique Barclays va expérimenter le système pour ses clients au courant du mois de décembre 2016. Pour utiliser cette fonctionnalité, les clients devront être équipés d'un smartphone fonctionnant sous Androïd équipé de la technologie NFC (Near Field Communication), déjà utilisée pour le paiement sans contact via mobile. Les possesseurs d'iPhone ne pourront pas utiliser cette fonction car Apple privilégie sa propre solution de paiement (Apple Pay).

Il sera possible de retirer jusqu'à 100 livres via smartphone. Une fois que l'utilisateur aura approché son téléphone, détecté par le biais d'un scanner placé directement sur le distributeur, il devra quand même taper son code de carte bancaire afin de retirer de l'argent. Le but de cette nouvelle fonctionnalité est de diminuer le vol de carte bancaire, car la technique consistant à distraire ou agresser le client pour lui voler sa carte bleue deviendra inefficace. Globalement, le fait de réduire le temps passé par le client devant le DAB renforce la sécurité de l'acte.

Comme le rappelle le journal The Guardian, Barclays n'est pas la première banque britannique à mettre en place un système de retrait sans carte bancaire. La Royal Bank of Scotland avait lancé en 2012 un système baptisé "Get Cash", qui permettait aux clients ayant perdu leur carte ou ne l'ayant pas sur eux de retirer de l'argent en urgence. Les clients recevaient un code par message qui leur servait à retirer la somme demandée dans un distributeur. Le service a rapidement été arrêté car il a été hacké par des fraudeurs.

