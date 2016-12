Semaine cruciale pour la fragile Banca Monte dei Paschi

C'est une semaine cruciale pour la Banca Monte dei Paschi di Siena: la troisième banque italienne vient de lancer ce lundi son augmentation de capital de 5 milliards d'euros. Il s'agit en fait d'un montant total maximal, qui comprend l'émission d'actions nouvelles et la conversion volontaire d'obligations en titres. Les nouvelles actions seront émises au prix maximum de 24,90 euros et le nombre d'actions sera ajusté en fonction de l'appétit des investisseurs. Il sera complété ensuite par l'échange dette-capital.

Près des deux tiers de l'offre sont réservés aux institutionnels italiens et étrangers (65%), jusqu'à jeudi, le reste est ouvert aux petits épargnants italiens, avec droit de préemption pour les actionnaires existants, jusqu'à mercredi 14h. Le prix définitif sera fixé au regard de la demande. Selon l'agence Bloomberg, le Trésor italien compte participer à l'augmentation de capital et pourrait ainsi accroître la participation de l'Etat italien au-delà des 4% détenus actuellement.

Risque d'échec avéré

L'opération, coordonnée par JPMorgan et Mediobanca, doit impérativement être souscrite au plus tard le 31 décembre, la Banque centrale européenne ayant refusé de lui accorder un délai de trois semaines supplémentaires. La banque ayant obtenu les plus mauvais résultats aux tests de résistance du régulateur bancaire européen s'était engagé à s'alléger de plus de 27 milliards d'euros de créances douteuses. Or Monte dei Paschi explique ce lundi que Quaestio Capital, le gérant du fonds de soutien aux banques italiennes Atlante, a exprimé "une grande perplexité" à l'égard des conditions d'un prêt relais de premier rang, ce qui pourrait bien faire tout capoter :

"Si les questions soulevées par Quaestio ne pouvaient être réglées, l'opération ne pourrait être conclue d'ici au 31 décembre 2016, comme l'exige la Banque centrale européenne", précise Monte Paschi en conclusion de son communiqué.

C'est dans ce contexte que s'imposera peut-être une intervention préventive du gouvernement italien pour éviter la liquidation.

L'action BMPS est chahutée ce lundi matin à la Bourse de Milan : elle chute de plus de 7%, sous les 20 euros. Elle a perdu plus de 80% depuis le début de l'année.