Un ex-employé de la Fed créait des bitcoins depuis un ordinateur de la banque centrale

Nicholas Berthaume, un employé du Conseil d'administration de la Fed à Washington, avait installé sur un serveur de la Fed, en outrepassant des dispositions de sécurité, un logiciel qui lui permettait d'accéder à un réseau de la monnaie virtuelle, générant la création de bitcoins, indique un communiqué du Bureau de l'inspection générale (OIG). Il avait en outre modifié certains garde-fous pour avoir accès à ce serveur depuis chez lui.

Un montant inconnu de bitcoins minés par le serveur

Après avoir plaidé coupable, M. Berthaume, qui travaillait en tant qu'"analyste de communication", a été condamné à 5.000 dollars (4.670 euros) d'amende et à un an de probation. Il ne travaille plus à la Fed, a précisé la banque centrale. Celle-ci n'était pas en mesure de dire combien de bitcoins cet employé a été capable d'amasser en raison de la gestion anonyme du serveur créant cette monnaie.

Ces unités de monnaie virtuelle, qui valaient autour de 900 dollars en janvier, peuvent être "acquises en compensation lorsque des utilisateurs autorisent leur système informatique à faire partie de la structure qui créée, vérifie et enregistre les transactions en bitcoins", a expliqué l'OIG.

L'instance de contrôle assure que les agissements de cet employé "n'ont pas fait perdre d'informations au Conseil d'administration de la banque centrale" qui a renforcé, depuis, son système informatique.

(Avec l'AFP et Bloomberg)