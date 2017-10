Un mariage BNP Commerzbank vu d'un bon œil à l'Elysée

Après l'Airbus du ferroviaire Alstom-Siemens, un Airbus de la banque BNP Paribas-Commerzbank bientôt en piste ? Quinze jours après les rumeurs venues d'Allemagne d'un intérêt du groupe français pour la deuxième banque allemande, et du soutien d'Angela Merkel à ce scénario, le Canard Enchaîné croit savoir que le président Emmanuel Macron "verrait d'un (très) bon œil un rapprochement entre BNP Paribas et Commerzbank", écrit-il dans son édition du 4 octobre. Interrogé à ce sujet lors du compte-rendu hebdomadaire à la presse du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a plutôt abondé dans ce sens :

"Aujourd'hui la politique de développement international de BNP Paribas relève de BNP Paribas et il est bon qu'elle se tourne aussi vers l'Allemagne et vers une banque aussi importante que Commerzbank", a déclaré Christophe Castaner. "Je ne veux pas me prononcer sur tel ou tel rapprochement surtout quand il n'est pas formalisé, les enjeux économiques sont tels qu'il ne m'appartient pas de commenter", a-t-il ajouté.