Un trader de Goldman Sachs a gagné plus de 100 millions de dollars

Même le Wall Street Journal en est un peu ébahi. Un des traders de Goldman Sachs a réalisé, à lui tout seul, pour le compte de la banque, un gain de plus de 100 millions de dollars, a révélé le quotidien américain. C'est un trader de 34 ans, Tom Malafronte, responsable du desk des obligations dites "pourries", ou "hautement spéculatives", à New York. Cet ancien de Credit Suisse a acheté des milliards de dollars de "junk bonds", de la dette d'entreprises au profil de crédit risqué mais à haut rendement, à bas prix en début d'année, avant de les revendre avec une méga plus-value quelques mois plus tard. Malafronte s'est concentré sur quelques entreprises, des mines, le distributeur Toys R Us, le fabricant de cosmétiques Avon. Certains jours, il représentait plus d'un tiers du volume total d'échange de ces obligations.

Prise de risque et limites journalières

Ce montant astronomique interroge sur la prise de risque autorisée au sein de la banque américaine, plus de huit ans après la chute de Lehman Brothers. Goldman Sachs a-t-elle agi en son seul rôle de "market-maker" ou pour son propre profit, potentiellement au détriment des intérêts de ses clients ? Le "Wall Street" relève que le Congrès a voté des lois encadrant les activités des banques pour compte propre. Le journal observe qu'on ne sait pas si les opérations de Malafronte ont dépassé ses limites journalières de trading et si la Fed les a examinées en détails.