Vent de panique en Bourse sur Monte Paschi

On savait particulièrement risqué l'appel aux marchés de Banca Monte dei Paschi di Siena, mené in extremis avant la date-butoir du 31 décembre imposée par la BCE. L'augmentation de capital de 5 milliards d'euros lancée lundi par la troisième banque italienne se passe dans des conditions chaotiques : l'action BMPS perd plus de 16% ce mercredi matin, touchant un nouveau plus bas historique, après avoir été suspendue pour excès de volatilité, à quelques heures de la clôture de son opération de conversion volontaire d'obligations et de son émission d'actions nouvelles.

La banque toscane a publié une mise à jour de son prospectus d'opération ce mercredi dans laquelle elle précise qu'elle risque de consommer sa trésorerie, actuellement de 10,6 milliards d'euros plus vite prévu, non pas en onze mais en quatre mois. Elle serait à court de liquidités à partir d'avril. Les capitaux levés doivent servir principalement à éponger les pertes sur les milliards de créances douteuses dont la banque doit nettoyer son bilan.

Vote du Parlement italien sur le plan d'aide

En outre, l'opération de conversion de dette en actions aurait pour l'instant rapporté moins que prévu, dans les 500 millions d'euros. L'offre d'actions nouvelles se termine ce jour pour les particuliers et demain jeudi pour les institutionnels. Le conseil d'administration de Monte dei Paschi doit se réunir dans l'après-midi pour dresser un bilan.

L'annonce du vote par les députés italiens autorisant le gouvernement à emprunter jusqu'à 20 milliards d'euros pour venir au secours du secteur bancaire italien très fragilisé a permis à l'action BMPS de se redresser en repassant quelques instants dans le vert, avant de replonger dans le rouge.

(Avec Reuters)