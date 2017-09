Wendel : le président du directoire va quitter le groupe

La société d'investissement Wendel a annoncé le départ de son président du directoire, Frédéric Lemoine. Cela devrait être effectif le 31 décembre. Wendel s'est justifié dans un communiqué :

"Le Conseil - en accord avec Frédéric Lemoine, président du directoire - a estimé qu'il convenait de renouveler la gouvernance exécutive du groupe pour aborder cette nouvelle étape."

Pour rappel, Frédéric Lemoine avait été nommé en avril 2009 et avait impulsé le redressement de Wendel, très fragilisé sous le règne de son prédécesseur, Jean-Bernard Lafonta, qui avait massivement investi dans le capital de Saint-Gobain, juste avant la crise financière de 2008.

Sous sa houlette, entre 2013 et 2016, la société d'investissement, actionnaire notamment de Saint-Gobain et Bureau Veritas, a investi plus de deux milliards d'euros dans de nouvelles entreprises et zones géographiques.

Frédéric Lemoine reste au Conseil d'administration de Saint-Gobain

Dans le communiqué, Wendel remercie "chaleureusement" le président du directoire et souligne que sous sa présidence, pendant près de neuf ans et dans une période "particulièrement mouvementée de son histoire", le groupe avait "retrouvé une situation financière équilibrée (...) et continué de développer ses sociétés avec de nombreuses opérations créatrices de valeur".

Frédéric Lemoine demeurera "l'unique représentant de Wendel au conseil d'administration de Saint-Gobain jusqu'en 2020, date de la fin de son mandat d'administrateur", est-il également précisé.

Les objectifs du groupe ne sont pas remis en cause et Wendel prévoit toujours d'investir jusqu'à quatre milliards d'euros de 2017 à 2020, de constituer un portefeuille avec environ 50% d'actifs non cotés et un taux de retour moyen aux actionnaires à deux chiffres.

Le nom de son successeur pas encore dévoilé

Le nom de son successeur, qui n'a pas été dévoilé par le groupe, sera annoncé "en temps utile". Son binôme, Bernard Gautier, "conservera ses fonctions de membre du directoire à ses côtés".

Cette annonce survient en même temps que la publication semestrielle du groupe qui a enregistré sur ce premier semestre un bénéfice net de 31,3 millions d'euros.

L'an dernier sur la même période, la société d'investissement avait plongé dans le rouge avec une perte nette de 425,1 millions d'euros.

Le départ de Frédéric Lemoine, même bien géré, suscite l'inquiétude des investisseurs qui s'interrogent sur le profil de son successeur. Celui-ci devrait être recruté à l'extérieur, ne pas faire partie de la famille Wendel et être très expérimenté.

Le marché réagit négativement

L'action Wendel s'enfonçait de plus de 5% jeudi matin à la Bourse de Paris, pénalisée par l'annonce par la société d'investissement du départ de son président du directoire, Frédéric Lemoine.

Le marché réagit "négativement à cette annonce de départ totalement inattendue" du président du directoire, ont observé les analystes de Société Générale.

A 10h47, le titre Wendel perdait ainsi 6,99% à 125,7 euros, accusant la plus forte baisse du SBF 120 (+0,24%).

(avec agences)