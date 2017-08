Google succède à Youtube comme marque préférée des consommateurs dans le monde

Sous le charme de Google. Le moteur de recherche domine le classement Brandex International de l'institut YouGov dévoilé mercredi 30 août. Avec Youtube et Facebook, deux autres poids lourds de l'internet, ils forment le trio de tête des marques les mieux classées par les consommateurs de chaque pays répertorié par l'index 2017 du site.

Entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, l'institut a évalué les marques en fonction de leur visibilité, de leur image, et de l'intention d'achat auprès des clients dans pas moins de 40 pays. L'indice mesure globalement la santé de la marque, calculée aussi selon sa qualité, sa valeur, ou encore la satisfaction et la recommandation des consommateurs. Le classement international liste les marque ayant obtenu le plus de place dans les top 10 nationaux. Viennent ensuite le numéro un mondial du smartphone Samsung, l'application de messagerie mobile Whatsapp, et l'iPhone d'Apple, qui fête cette année ses dix ans.

[Crédits : BrandIndex YouGov]

Alphabet, leader mondial des consommateurs

La première chose notable dans le classement mondial est bien évidemment l'omniprésence des Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon), ou encore les bonnes places grappillées par les entreprises du secteur des nouvelles technologies. Et avec Google et Youtube installés en première et deuxième place, le conglomérat américain Alphabet -qui possède ces deux monstres du web- peut se satisfaire de son image et de sa réputation à l'échelle internationale.

La deuxième plus grosse capitalisation boursière au monde - évaluée à près de 654 milliards de dollars au cours actuel - remporte pour la deuxième année consécutive le classement, bien que l'année dernière son service de vidéo Youtube était préféré au moteur de recherche le plus utilisé au monde, Google.

Decathlon et Michelin parmi les marques favorites des français

Qui a dit que les Français n'aimaient pas leurs marques "maison" ? Mis à part les habituels Youtube, Samsung - le Sud-Coréen s'impose au détriment de son rival Apple, absent du top 10 français -, et Google, qui arrivent respectivement en deuxième, troisième et quatrième place, le classement français fait la part belle aux marques nationales.

[Crédits : BrandIndex YouGov]

Aucune autre marque étrangère ne figure dans les dix premières places. Et le distributeur d'article de sport, Decathlon, propriété de la famille Mulliez, peut se vanter d'enthousiasmer le plus les consommateurs français. Des marques comme le fabricant de pneumatiques Michelin, ou encore les confitures Bonne Maman arrivent ensuite à la cinquième et sixième place, tandis que les marques d'eau minérales trustent ce top 10 avec trois d'entre elles représentées.

