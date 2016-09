La France émettra en 2017 la première obligation souveraine « verte »

Les « green bonds », ces obligations destinées à financer des projets à vocation environnementale, ne seront bientôt plus seulement l'affaire des institutions publiques et des entreprises. L'an prochain, si bien sûr les conditions de marché le permettent, un premier pays s'essaiera à l'émission de « green bonds », et cet Etat n'est autre que la France. L'Hexagone « confirme son rôle moteur, dans la continuité des ambitions de l'accord de Paris sur le Climat de décembre dernier, en devenant le premier Etat au monde à émettre un emprunt vert », a souligné Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, vendredi 2 septembre, dans un communiqué publié conjointement avec Michel Sapin.

« L'arrivée de l'Etat français sur le marché des obligations vertes permettra d'en accélérer le développement, pour faire de Paris l'une des places financières de référence dans le soutien à la transition énergétique », a complété le ministre de l'Economie et des Finances.

Un engagement de 9 milliards d'euros sur trois ans

Cette annonce est en réalité une confirmation : le 25 avril dernier, dans le cadre de la quatrième Conférence environnementale, le président de la République François Hollande avait indiqué que le pays s'apprêtait à entrer sur le marché des obligations vertes. Dans quelles proportions ? Si le communiqué du ministère de l'Environnement et de Bercy se borne à évoquer « une opération de plusieurs milliards d'euros », celui du WWF France est en revanche beaucoup plus précis, qui mentionne « un engagement concret portant sur 9 milliards d'euros sur trois ans », afin, notamment, de financer les investissements « verts » du troisième Programme d'investissements d'avenir.

L'organisation indépendante spécialisée dans la protection de l'environnement « se félicite » par ailleurs dans un communiqué de cette prochaine incursion de l'Etat français sur le marché des « green bonds. » Cité dans le communiqué, Pascal Canfin, directeur général du WWF France, voit dans cette démarche « deux effets positifs importants. » A commencer par la sécurisation « de 9 milliards de financement public pour la transition écologique, quel que soit le résultat des futures échéances électorales. » Ensuite, la France pourrait faire des émules parmi les autres pays qui réfléchissent à investir le marché des obligations vertes, à l'image de la Chine et du Royaume-Uni.

Un marché en croissance exponentielle

Pour mémoire, le jeune marché des « green bonds » s'est développé à partir de 2007, avec des émissions lancées par des institutions publiques telles que la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale, pour financer des projets ayant trait aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, entre autres. Plus récemment, des entreprises comme EDF, Air Liquide, Engie et Schneider Electric se sont à leur tour lancées sur ce marché, afin, bien sûr, de financer des projets contribuant à la transition écologique, mais également dans le but de diversifier leur base d'investisseurs.

Les collectivités territoriales sont elles aussi entrées dans la danse, avec, par exemple, les obligations vertes émises en 2012 par les régions Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour financer des projets de transports en commun ou de rénovation énergétique de bâtiments. Le marché mondial des obligations vertes, qui ne s'élevait encore qu'à 13 milliards de dollars en 2013, a ainsi bondi à 48 milliards de dollars en 2015, et devrait atteindre les 100 milliards cette année, d'après les chiffres de Bercy et du ministère de l'Environnement. Un développement spectaculaire, qui ne doit pas faire oublier que le marché des obligations vertes pèche encore par son manque de transparence sur la qualification « verte » des projets qu'il doit servir à financer.