Acquisition de Renault Trucks Defense : Krauss-Maffei Wegmann impose sa banque conseil

Qui porte la culotte chez KNDS (KMW Nexter Defense Systems), le groupe franco-allemand constitué en décembre 2015 ? Il semblerait que ce soit bel et bien le PDG de Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Frank Haun, qui a imposé, selon nos informations, son habituelle banque conseil, Steen Associates dans le cadre d'une possible acquisition de Renault Trucks Defense (RTD) par KNDS. Elle avait conseillé KMW dans le cadre de l'opération de rapprochement avec Nexter.

Curieux choix néanmoins. Car c'est une banque internationale très proche de KMW, qui conseille une opération souhaitée par le gouvernement français entre un groupe franco-allemand (KNDS) et un autre essentiellement français, à la tête des marques RTD, ACMAT, Panhard. Steen Associates va également être amenée à discuter avec l'APE (Agence des participations de l'État), ce qui demande une bonne connaissance des spécificités bien française. Si elle possède bien un bureau à Paris, Steen Associates ne semble pas non plus très connue sur Paris par les banques conseils parisiennes.

Paris pousse RTD dans les bras de KNDS

Le vendeur Volvo, qui souhaite céder sa division "Governmental Sales" (500 millions d'euros de chiffre d'affaires environ en 2015), semble être effectivement très aiguillé par Paris. La France s'opposera à la vente de RTD à un fonds financier - "Nous n'en voulons pas", explique-t-on à La Tribune - ou à un groupe allemand.

Si elle se concrétise, cette simple opération de rachat ne devrait pas bouleverser les équilibres de la structure de gouvernance du nouveau groupe (parité franco-allemande), assure-t-on à Paris. Nexter et KMW, les deux groupes français et allemands spécialisés dans l'armement terrestre, détiennent chacun 50% d'un holding KNDS se trouvant à Amsterdam et régie par la loi néerlandaise.