Airbus étudierait un "A321neo ++" pour contrer le "MOM" de Boeing

Même si les avions ne sont pas attendus avant le milieu de la prochaine décennie, la bataille du « Middle of the Market » («MOM"), a déjà commencé entre Airbus et Boeing. Sur ce segment de marché allant de 200 à 300 sièges, avec son cœur de cible allant de 200 à 250 sièges (et plus précisément peut-être de 220 à 260 sièges), aujourd'hui couvert par des avions conçus il y a plusieurs décennies, le B757 et le B767 côté américain et l'A321 et l'A330-200 côté européen, le groupe américain étudie le lancement d'un avion nouveau qui pourrait voir le jour vers 2024-2025.

Nouvelle voilure

Face à ce projet, Airbus, qui se contentait jusqu'ici de dire qu'il couvait suffisamment bien ce segment avec l'A321neo et l'A330-800neo (le successeur de l'A330-200), étudierait lui aussi une riposte selon l'agence Reuters. Celle-ci passerait par une amélioration de l'A321neo.

« L'avionneur européen a commencé à discuter avec ses équipementiers sur des versions améliorées baptisées A321neo-plus et, plus récemment A321neo-plus-plus », a annoncé Reuters, en citant des sources proches du dossier.

Modification de l'A330

Cet A321neo amélioré, qui disposerait d'une nouvelle aile, ne serait lancé que si Boeing donnait le coup d'envoi à un nouvel avion. Le coût de développement s'élèverait entre un et deux milliards de dollars contre 15 milliards pour un nouvel avion. Deux sources ont également suggéré qu'Airbus pourrait en outre modifier son bi-couloir A330, lancé en 1987.

Selon un stratégiste du secteur, l'avionneur européen pourrait attendre que Boeing dévoile son jeu sur le milieu de marché avant d'accélérer le développement d'une nouvelle famille de monocouloirs d'ici 2030, en fonction des technologies de moteurs.

Airbus s'est refusé à tout commentaire.