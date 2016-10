Airbus Helicopters annonce un plan de départs volontaires de 582 personnes

Airbus Helicopters a annoncé mercredi un plan de 582 départs volontaires répartis sur ses deux sites de Marignane et Paris en 2017 et 2018 afin de faire face au ralentissement de son activité. "L'entreprise a confirmé le lancement d'un projet de plan d'adaptation collectif des effectifs en France", explique un communiqué publié mercredi.

Pour l'instant, Airbus Helicopters emploie 9.200 personnes en France dont 8.500 à Marignane. Son activité est affectée depuis deux ans par une baisse des investissements des compagnies pétrolières, principales clientes du constructeur qui doit également faire face à la rupture par la Pologne de négociations qui portaient sur l'acquisition de 50 hélicoptères Caracal.

"Aucun licenciement contraint"

Il a en outre subi une interdiction de vol pendant quatre mois, de juin à octobre, de son Super Puma, décidée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) à la suite d'un accident mortel fin avril en Norvège. Le "projet de plan d'adaptation collectif des effectifs en France" ne prévoit aucun licenciement contraint", indique Airbus Helicopters.

Ce "plan de départs volontaires" (PDV) concerne 582 postes répartis sur le site de production de Marignane, le siège de l'entreprise, et celui de La Courneuve -en cours de transfert vers Paris-Le Bourget- où sont fabriquées les pales des hélicoptères, et porte "sur les périodes 2017 et 2018", selon la même source.

"Différentes mesures seront discutées avec les partenaires sociaux afin de minimiser les conséquences sociales de ces suppressions de postes et le projet de plan sera soumis à l'homologation de l'administration". Une première réunion de concertation avec le CCE est prévue le 3 novembre.

Airbus a annoncé mercredi à l'occasion de la publication de ses résultats pour les neuf premiers mois de l'année, qu''en dépit d'une hausse globale des livraisons à 258 unités (contre 237 unités pour la même période en 2015), le chiffre d'affaires de la Division Helicopters a diminué de 3%, reflétant une proportion plus importante d'hélicoptères légers et une baisse du nombre d'heures de vol commerciales en matière de services.

(Avec AFP)