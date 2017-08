Airbus place l'A321neo chez Cathay Pacific

Nouveau succès pour l'A321neo. Airbus a annoncé ce lundi avoir signé un protocole d'accord avec le groupe Cathay Pacific pour la vente de 32 A321neo pour sa filiale régionale Cathay Dragon (ex Dragonair), un contrat de 4,06 milliards de dollars (2,46 milliards d'euros) au prix catalogue. Selon Airbus, ces 32 appareils permettront à Cathay Pacific de remplacer et moderniser la flotte actuelle de 15 A320 et 8 A321 de Cathay Dragon mais aussi de proposer de nouvelles destinations, d'accroître la fréquence de ses vols sur certaines lignes les plus fréquentées. Cathay Dragon dessert actuellement 56 destinations en Asie, dont 28 en Chine continentale.

"Grâce à l'A321neo, nous nous attendons à une hausse significative de notre efficience opérationnelle, et (nous) pourrons accroître la capacité de Cathay Dragon sur l'ensemble du réseau pour élargir notre base de clients", a déclaré Rupert Hogg, le patron de Cathay Pacific.

La bataille du Middle of the Market

L'A321neo est la version allongée du monocouloir best-seller d'Airbus. Il est désormais concurrencé sur le marché des 220-250 sièges (Middle of the Market) par le 737 MAX 10 de Boeing, là encore une version remotorisée du moyen-courrier de l'avionneur de Seattle, dont le lancement a été dévoilé lors du dernier salon du Bourget en juin.

"Ce choix est un autre signe fort de confiance envers l'A321neo, l'avion de prédilection pour le segment du Middle of the Market", a déclaré a déclaré pour John Leahy, le directeur commercial d'Airbus.

Difficultés financières

Ce protocole d'achat intervient alors que Cathay Pacific a fait état la semaine dernière de sa plus lourde perte semestrielle depuis au moins 20 ans et a dit ne pas s'attendre à une amélioration d'ici la fin de l'année car elle continue de perdre des parts de marché face à ses concurrents de Chine continentale.

Sa perte sur la période janvier-juin s'est établie à 2,05 milliards de dollars de Hongkong (223 millions d'euros), contre un bénéfice de 353 millions de dollars un an plus tôt, ce qui devrait conduire la compagnie à enregistrer, pour la première fois depuis sa création en 1946, une deuxième année consécutive de pertes.

Le chiffre d'affaires a progressé de 0,4% sur les six premiers mois de l'année à 45,9 milliards de dollars de Hongkong mais la recette unitaire a diminué de 5,2%.